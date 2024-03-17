Мнение: Хорошее замечание

Подметил мой однокурсник:

“Явка теперь не та, что раньше. Книг с поквартирными записями больше нет. Не придешь в 19:50 и не увидишь, что за тебя кто-то расписался и на телефон это не заснимешь и хайпа не поднимешь. Теперь явка идентична ДЭГу! Приходишь и даешь паспорт, его суют в сканер и выдают бюллетень. ВСЁ! Тоже самое, что зашел бы на голосовальный сайт”.

Еще одно из многочисленных (!) свидетельств, что первоначальный смысл голосования (определить “вне всяких сомнений”, кто набрал больше всего голосов от избирателей, имеющих право голосовать) в нынешней РФ полностью и окончательно утрачен. Для любителей схоластики – интересно на досуге подумать, сколько всего надо будет изменить, отменить и откатить назад в законодательстве о выборах, чтобы этот смысл вернуть. По всему выходит – буквально начать и кончить.

Никто, впрочем, думать не станет. Народец полностью уверен, что никаких голосований в принципе “не нать”, бо начальство все равно само знает, как лучше.