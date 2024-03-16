Мнение: Вам мерещится, это конспирология. Никакой повестки нет, никакой русофобии нет

Скандал с массовым осквернением компьютерных игр продолжает раскручиваться. Напомню — недавно на горячем поймали организацию Свит Беби инк, которая заставляла разработчиков населять игры цветными персонажами и некрасивыми женщинами, а немногочисленным оставшимся белым мужчинам прикручивать задний привод. Игровые компании подчинялись шантажу, так как в противном случае комиссары устроили бы им серьёзные проблемы.

В принципе, и без нового скандала было очевидно, что игровую индустрию насильно пичкают срамом вот уже много лет. Легендарная игра «Потерянные Викинги» (1993) считалась бы сейчас жутко расистской и гомофобной:

1. Трое мужчин, ни одной женщины.

2. Все подчёркнуто белые, с характерной нордической внешностью.

3. Ни малейшего намёка на однополый грех.

В «Кредо Ассасина: Валгалла» (2020) всё гораздо толерантнее:

1. Главный герой носит женское имя, даже если он мужчина.

2. Добавлены опции для адептов тыльного греха.

3. Есть чернокожие викинги.

4. Разработчики запретили покупать игру русским.

Повторюсь, наличие повестки в играх давно уже не является секретом для игроков, уж очень всё настырно и наглядно. Однако одно дело — знать, что чиновник Наглобрюхов взяточник, который при скромной зарплате живёт в трёхэтажном особняке, и совершенно другое дело — собственными глазами смотреть на сделанную скрытой камерой видеозапись, на которой запечатлено, как господин Наглобрюхов требует 100 тысяч долларов за свою подпись.

Скандал со Свит Беби инк — это как раз поимка преступников с поличным. Миллиардное игровое сообщество наконец-то застало вредителей за «работой», то есть за порчей игр.

Получилось особенно ярко, так как комиссары повестки обычно обладают больным характером, который, собственно, и толкает их на скользкие тропы. У них проблемы с рациональностью и хладнокровием, они постоянно кричат, угрожают и устраивают истерики. Однако если на боязливых корпоратов угрозы действуют — никто не хочет ломать себе карьеру, отказавшись целовать сапог чернокожей фем-активистке — то прицельно навредить обычному игроку комиссары не в силах. Это запускает эффект идеального шторма: комиссары пытаются заткнуть недовольных геймеров угрозами, но чем сильнее они кричат, тем больше внимания привлекают к своим преступлениям.

Вот, типичное: Ричи де Вит, основатель ещё одной конторы по продвижению срамной повестки, угрожает разрушить карьеру любого, кто выступит против принудительного осквернения игр. Цитирую (ссылка):

Я вижу все больше злых высказываний в стиле Геймергейта, и хочу четко обозначить свою позицию: я не приемлю домогательства, насилие и угрозы в адрес разработчиков, меньшинств и женщин в нашей индустрии и там, где у меня есть влияние.

Мне плевать на твою точку зрения, и я не собираюсь вступать с тобой в дискуссию. Я не стану утруждать себя объяснением, как мало ты знаешь о принципах работы нашей индустрии, я просто пожалуюсь на тебя и внесу твой аккаунт в свой черный список.

Если по каким-то причинам ты работаешь в индустрии и публично поддерживаешь вышеуказанные вещи, я сделаю скриншот твоего комментария, внесу в специальный список и сделаю все, чтобы ты не работал в компаниях, к которым я имею хоть какое-то отношение.

Геймергейт — это скандал десятилетней давности на ту же тему, когда вскрыли аналогичное крысиное гнездо пробуждённых, только поменьше. Нынешний скандал называют уже «Геймергейт 2».

Так вот, Ричи де Вит угрожает «разрушить карьеру» тех, кто смеет возражать против повестки, но его угрозы не действуют на тех, кто работает за пределами корпораций и, следовательно, не может быть так просто уволен или отменён. К примеру, Марк Керн — известный в индустрии разработчик, который принимал участие в создании первого Старкрафта и третьего Варкрафта — написал издевательски:

Мне нравится, когда они прямо говорят: «Да, это правда, мы включим повесточное [дрянь] в игры, или ты никогда здесь снова не будешь работать».

Также к общему веселью подключился Илон Маск, сославшись в своём твиттере на одно из честных описаний ситуации. Этого следовало ожидать. Во-первых, продвигающие повестку «рептилоиды» — прямые враги бизнесмена, они пытаются его разорить, а в идеале — посадить в тюрьму. Во-вторых, это у него личное. Марксисты обработали одного из сыновей Илона Маска, убедив несчастного отрезать себе детородный орган и порвать с отцом. Это не та вещь, которую Маск забудет или простит. Он будет помнить: и сейчас, и через 10 лет, и через 50 лет. А поддержка Маска очень важна, так как он, будучи владельцем Икса (Твиттера), имеет выход на многомиллионную аудиторию.

Уже сейчас над расследованием работают десятки тысяч игроков и представителей индустрии, они высвечивают всё новые и новые каналы продвижения повестки.

Это невероятно больно для врагов общества. Вот уже много десятилетий они привыкли защищаться панцирем газлайтинга, то есть выставлять оппонентов дураками, которые верят в разную конспирологию. К примеру, типичная саркатическая реплика агитатора при Билле Клинтоне звучала так:

— Да чем же вам не нравятся гей-браки? Это всего лишь юридическая защита однополых семей. Вы так нервничаете, будто после легализации гей-браков в школы ринутся толпы ярко раскрашенных геев с радужными флагами, чтобы сделать школьников такими же, как они. Вам надо бы сходить к психотерапевту: возможно, вас тоже тянет к мужчинам, но вы боитесь признаться в этом самому себе.

Повторюсь, приём называется газлайтинг: когда здоровый человек видит, что происходит что-то очень неправильное, а его бесчестный собеседник утверждает, будто ему мерещится. Один из самых мощных каналов западного газлайтинга — Википедия, которая десятилетиями уверяет читателей, будто борьба против белых мужчин, традиционной семьи и среднего класса — это выдумки дремучих конспирологов, что-то вроде историй про плоскую Землю или пришельцев.

Чтобы далеко не ходить за примерами, просто сравним выдержки из двух статей, «Антисемитизм» и «Русофобия»:

Антисемитизм — этническая и религиозная нетерпимость в отношении к евреям, их преследование по этническому или религиозному признаку. Антисемитские образы не имеют связи с реальными евреями.

Антисемитизм часто выступает в качестве составной части праворадикальных движений и идеологии. Может присутствовать в различных сферах социальной жизни и на различных уровнях социальной организации (в бытовой, культурной, политической формах) вплоть до геноцида. Является одной из форм ксенофобии…

…в основе антисемитизма лежат психологические комплексы…

<…>

Русофобия — предвзятое, …враждебное отношение к русскому народу, России, русскому языку, специфическое направление в этнофобии. Термин может пониматься… как страх перед Россией или курсом российской внешней политики.

Термин стал политическим клише у российских официальных лиц и провластных СМИ. Объективная критика руководства России и неприятие российской внешней политики нередко клеймится как проявление русофобии и иногда ставится в один ряд с антисемитизмом.

В дискуссиях о русофобии в большинстве случаев отсутствует точное определение того, что влечёт за собой это настроение (кроме общей неприязни), что привело к широкому использованию этого термина, поэтому многие высказывания ошибочно могут быть охарактеризованы как русофобские…

…причиной русофобии в мире являлась агрессивная внешняя политика России, в том числе и Российской Империи…

Полагаю, комментарии тут излишни. Однако если взять любого админа Википедии за пуговицу и спросить его «Да что же ты творишь?!», админ посмотрит на вас честными глазами и начнёт складно рассказывать, что «Тут представлены разные точки зрения», «Википедию может редактировать любой», «Такие правила составления статей» и «Мы просто цитируем авторитетные источники».

Нам бороться с Википедией сложно, так как основная масса админов и модераторов — скользкие ребята из Прибалтики и с Украины, которые отлично освоили ремесло хладнокровной лжи. Когда кто-то из них попадается на горячем, остальные просто пожимают плечами и делают вид, будто ничего особенного не произошло — ну, ошибся человек, не вполне достоверный источник процитировал, с кем не бывает. Что вы говорите? Русофобия?! Да бросьте. Никакого умысла, никакой русофобии, это вы Киселёва с Соловьёвым пересмотрели, ватник вы наш.

Геймерам — или, точнее, не геймерам, а просто обычным жителям Запада, которые не хотят гибнуть в срамных выгребных ямах, в которую глубинное государство превращает их страны — повезло больше. Их враги сами подкидывают поленья в скандал. К примеру, журналист Гардиан призвала бороться против «троллей», которые якобы клевещут на Свит Беби инк и на прочие отряды комиссаров (ссылка). Повторюсь: это вызывает обратный эффект, так как навредить «троллям» — то есть адекватным людям — публикация в Гардиан не может.

Портящие игры комиссары пытаются защищаться привычным путём — заявляют, будто они просто «талантливые писатели, талантливые дизайнеры повествований и что люди нанимают их, потому что они рассказывают хорошие истории» (пример). Цитирую типичный газлайтинг от крупного «независимого» издания (ссылка):

Консультации являются стандартом для индустрии вот уже много лет…

…Гораздо легче поверить в коварное внешнее влияние с его каббалистическими щупальцами, ухватившимися за ваше любимое хобби, чем признать, что большинству геймеров на самом деле все равно. Очень просто выдумать некую злую компанию, которая под дулом метафорического пистолета заставляет разработчиков выкручивать инклюзивность на максимум, а не… просто оказывает полезные услуги разработчикам…

Попытка назвать людей с традиционными ценностями конспирологами, которые верят в «каббалистические щупальца» очень характерна. Но она на этот раз приводит к обратному эффекту, так как комиссары, как я указал выше, слишком психически нестабильны, чтобы молчать. На форумах тщательно собирают и распространяют их откровенные реплики: «Убирайте из игр белых мужчин, делайте женщин уродливыми и вешайте в каждую локацию радужные флаги, а то мы сотрём вашу игровую компанию в порошок».

Полагаю, теперь диспозиция ясна. Однако вопрос «за кого болеть» всё ещё заслуживает рассмотрения.

На первый взгляд, конечно, надо болеть за геймеров, так как комиссары повестки — очевидные враги. Те самые «плохиши» из дешёвых боевиков, при виде которых оторванные от жизни критики недовольно морщатся: «слишком плоско, слишком утрированно, таких одномерных злодеев не бывает».

С другой стороны, Запад — тоже наш враг. Чем слабее будут США и Евросоюз, тем меньше у них будет возможностей вредить России. Получается, что комиссары — враги нашего врага, то есть наши ситуативные союзники. В Америке дикий недобор в армию, при этом значительная часть американских солдат обладает теперь, скажу мягко, недостаточно мужским характером. Один из их адмиралов — транспондер. Плохо, что ли? Хорошо!

С третьей стороны, так уж получилось, мы делим с Западом одну планету и один интернет. Повесточка просачивается к нам через миллионы каналов, и мы очень слабо от неё защищены. Если с самой яркой головой гидры — с агитаторами срамной азбуки — в России уже начали бороться, а другая голова, расобесие, нам не актуальна, то головы марксобесия и зеленобесия чувствуют себя вольготно, они вообще не считаются в нашей стране опасными. Напомню, практически во всех крупных российских компаниях есть отделы ESG, и ни один депутат, насколько мне известно, ещё не осмелился хотя бы начать говорить об этом вслух.

Таким образом, выбирая из двух зол, мы имеем роскошную возможность болеть за сторону, которая нам более симпатична: за сторону обычных американцев и европейцев, против «рептилоидов» и комиссаров повестки. Сомневаюсь, что наши власти примут участие в конфликте, так как важность и силу компьютерных игр осознает только поколение «младше сорока», которое в большой политике не представлено. Но, по крайней мере, нам ясно, за кого болеть.

И, да, если вы спрашиваете себя, «что могу сделать я». Сделайте компьютерную игру без повестки. Купите компьютерную игру без повестки. Не поленитесь оставить в Стиме отрицательный отзыв на игру, которая сделана сервильными разработчиками, добавившими туда радугу и прочее непотребство. И, главное, вспомните факты, когда вы очередной прочтёте, будто никакого целенаправленного продвижения повестки нет.