Мнение: О глубине поражения… Украина уже не «понад», а просто — всё?

Это, конечно, лютейшая лють.

ВСУ долбились лбом о российскую границу в Белгородской и Курской областях несколько дней но были поражены в правах на жизнь. Так говорит #Кремль. А кто мы такие, чтобы сомневаться в его словах?

В предвыборных атаках на российские регионы ВСУ задействовали свыше 2,5 тыс. солдат и 35 танков. Об этом сообщил накануне российский президент Владимир #Путин. А подробности раскрыл его пресс-секретарь. По словам Дмитрия Пескова, безвозвратные потери среди диверсантов составили 550 человек, еще 1,7 тыс. «были поражены».

Жаль, что кремлёвский спикер так лаконичен.

Страсть как хочется узнать, сколько из этих тысяч были «просто поражены» случившимся с ними, сколько — «неприятно поражены», а сколько — «поражены до глубины души».

Наверное, русским гуманизмом, коли в «зал УПА» отправили — по отчётам — лишь каждого пятого?

А что делать с остальными?

Продолжать поражать?

Или уже изумлять?

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