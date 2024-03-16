Инсайдер DGS: смартфон Honor Magic6 RSR Porsche Design получит 24 ГБ ОЗУ

Инсайдер Digital Chat Station (DCS) раскрыл информацию о новом флагманском смартфоне Honor Magic6 RSR Porsche Design, который обещает высокую производительность и внушительные характеристики.

Согласно утечке, устройство будет иметь 6,8-дюймовый OLED-дисплей от BOE с разрешением 2800х1280 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Уникальной особенностью этого дисплея будет двухслойная структура, повышающая его энергоэффективность и продолжительность службы. Важным компонентом будет камера с датчиком OmniVision OV50K размером 1/1,3 дюйма и технологией LOFIC для расширения динамического диапазона. Дополнительно к улучшенному 1200-точечному лазерному автофокусу, который обеспечит точность и скорость фокусировки при съемке.

Смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 5600 мАч, обеспечивающим длительное время работы без подзарядки. Быстрая зарядка мощностью до 80 Вт и беспроводная зарядка на 66 Вт дополнят эту функциональность. В версии верхнего уровня смартфон предложит внушительные 24 ГБ оперативной памяти и накопитель на 1 ТБ.

Премьера Honor Magic6 RSR Porsche Design и Magic6 Ultimate запланирована на 18 марта. Официальной информации о доступности этих устройств на российском рынке пока нет.

Кроме того, стоит отметить, что Honor Magic6 Pro будет доступен в РФ в конце марта по цене 130 тыс. рублей.