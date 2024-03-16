 

Священника не заменит – церковь признала искусственный интеллект бесполезным для человечества

16.03.2024, 17:33, Разное
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Священнослужители проанализировали принципы работы искусственного интеллекта и потенциал его развития, и пришли к выводу, что перспективная технология не принесёт человечеству никакой ощутимой пользы, поскольку не способна заменить священника.

Представители многих профессий в настоящее время имеют опасения по поводу замещения их функций роботами, ведь ИИ сегодня уже создаёт тексты, водит автомобиль и помогает принимать решения врачам.

По этому поводу Ульяновская епархия организовала симпозиум, куда были приглашены инженеры, разработчики и другие представители индустрии big data. По итогам обсуждений представители духовенства пришли к выводу, что безработица не грозит, а разработчики ИИ тратят время попусту.

– В высшей степени кощунственно с нашей стороны было предположить, что ИИ может выполнять какие-то функции священника, но всё-таки надо было проверить – а вдруг может? Но сейчас мы сходимся в мысли, что до тех пор, пока на ИИ не снизойдёт дар благодати – а мы с вами знаем, что этого не случится никогда – ИИ не может проводить таинства, окормления и производить любые другие священнодействия, – пояснил председательствующий протоиерей.

– Конечно, компьютер по праву стал большим помощником человека, но в вопросе духовного развития мы ожидаем, что самому ИИ нужна будет помощь, духовная опора. И мы конечно готовы эту помощь оказать – заключил служитель.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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