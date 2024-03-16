 

Asus представила игровой мини-ПК ROG NUC с RXT 4070 за 250 тысяч рублей

16.03.2024, 15:15, Разное
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Компания Asus на выставке CES 2024 представила игровой компьютер ROG NUC. Европейские ретейлеры раскрыли его стоимость. ROG NUC доступен с двумя вариантами процессоров: Intel Core Ultra 7 155H с Nvidia GeForce RTX 4060 и Core Ultra 9 185H с GeForce RTX 4070. Стоимость базовой модели пока неизвестна, но версия с мощной конфигурацией оценивается в €2500 (около 250 тыс. руб.). В этой версии также 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ.

ROG NUC имеет компактные размеры: 270х180х50 мм, объем корпуса 2,5 литра и вес всего 800 граммов. Он оснащен беспроводным адаптером Intel Killer AX1690, поддерживающим Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

ROG NUC представляет собой устройство нишевого сегмента, предлагающее высокую производительность при небольших размерах. Однако его стоимость остается высокой. Например, за €2200 можно приобрести ноутбук ASUS ROG Strix G16 с 16-дюймовым 2,5K-экраном, процессором Core i7-13650HX, 32 ГБ ОЗУ, SSD на 1 ТБ и видеокартой GeForce RTX 4080.

Дата официального старта продаж ROG NUC пока неизвестна. По данным источника, поставки устройств начнутся с 10 апреля.


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