Ноутбук MacBook Air M1 теперь доступен в Walmart за 65 тысяч рублей

Американский ритейлер Walmart объявил о начале продаж ноутбука MacBook Air с чипом M1 по цене $699 (примерно 64,2 тыс. рублей). Сообщает об этом портал MacRumors.

По сравнению с другими ритейлерами, такими как Amazon и Best Buy, которые продают MacBook Air M1 за $750, Walmart предлагает эту модель на $50 дешевле. Важно отметить, что по сниженной цене в продажу поступают абсолютно новые устройства, а не восстановленные.

Сама компания Apple также предлагает восстановленные (отремонтированные до состояния нового) MacBook Air M1 за $759 (примерно 69,7 тыс. рублей).

Ноутбук MacBook Air M1 был выпущен в ноябре 2020 года и стал одним из первых компьютеров Apple с чипом M1. В прошлом месяце компания прекратила его производство в связи с выходом новой и более производительной модели с чипом M3.

Несмотря на свой возраст, более трех лет, MacBook Air M1 по-прежнему обладает достаточной производительностью для непритязательных пользователей, которые ищут качественное и доступное устройство. Компания Apple продолжает выпускать обновления для этой модели. Однако следует учитывать, что дизайн этого ноутбука уже устарел, поскольку новые модели предлагают вырез-«челку».