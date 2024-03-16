 

Во Франции нейросеть создала дорогой чехол для iPhone за 30 млн рублей

16.03.2024, 15:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Labodét, ведущий производитель аксессуаров изо франции, представила самый дорогой в мире чехол для iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Эксклюзивный дизайн аксессуара разработан с учетом потребностей и вкусовых предпочтений самого требовательного и успешного интернет-пользователя, пишет портал Cult of Mac.

Элитный аксессуар, оцененный в 300 тысяч евро (почти 29,9 миллиона рублей), изготовлен из натуральной кожи аллигатора и нильского крокодила. Кроме того, встроенная панель блокировки камеры включает в себя непрерывный светодиодный фонарик, который обеспечивает дополнительную защиту и роскошь в повседневной жизни.

Не смотря на высокую стоимость, в чехле нашли свое применение новейшие технологии, включая беспроводную зарядку MagSafe, что может быть несомненным преимуществом для ценителей автономности, ценящих удобство и эстетику в равной степени.

Ожидается, что каждый экземпляр будет ручной работы, сроки ожидания могут составить до 35–40 рабочих дней.

По предварительным данным, заказы на эксклюзивные iPhone 15 Pro и Galaxy S24 Ultra в рамках Vision Pro и Cybertruck также пользуются большим спросом в России.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03 / Китайский производитель расторг контракт с мэрией Москвы, когда узнал, что его техникой сносят ЗИЛ

16.03 / Ноутбук MacBook Air M1 теперь доступен в Walmart за 65 тысяч рублей

16.03 / Asus представила игровой мини-ПК ROG NUC с RXT 4070 за 250 тысяч рублей

16.03 / Для Львов важны волосы, для Скорпионов – глаза: что нужно подчеркнуть в своей внешности женщинам по знаку зодиака

16.03 / В Москве откроют памятник президентским выборам 2024 года

16.03 / Рупор кремлевской пропаганды: И пришел ОДАБ

16.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Почему в России нет памятника Юрию Бондареву?

16.03 / Юбилейный пальмомасловый завод открыли в Царицынской губернии

16.03 / Как научиться балансировать между работой и семьей – советы для работающих мам

16.03 / «Нет голосования по почте и большое разнообразие кандидатов» – Такер Карлсон прилетел в Москву для освещения выборов президента РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика