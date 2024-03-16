Во Франции нейросеть создала дорогой чехол для iPhone за 30 млн рублей

Компания Labodét, ведущий производитель аксессуаров изо франции, представила самый дорогой в мире чехол для iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Эксклюзивный дизайн аксессуара разработан с учетом потребностей и вкусовых предпочтений самого требовательного и успешного интернет-пользователя, пишет портал Cult of Mac.

Элитный аксессуар, оцененный в 300 тысяч евро (почти 29,9 миллиона рублей), изготовлен из натуральной кожи аллигатора и нильского крокодила. Кроме того, встроенная панель блокировки камеры включает в себя непрерывный светодиодный фонарик, который обеспечивает дополнительную защиту и роскошь в повседневной жизни.

Не смотря на высокую стоимость, в чехле нашли свое применение новейшие технологии, включая беспроводную зарядку MagSafe, что может быть несомненным преимуществом для ценителей автономности, ценящих удобство и эстетику в равной степени.

Ожидается, что каждый экземпляр будет ручной работы, сроки ожидания могут составить до 35–40 рабочих дней.

По предварительным данным, заказы на эксклюзивные iPhone 15 Pro и Galaxy S24 Ultra в рамках Vision Pro и Cybertruck также пользуются большим спросом в России.