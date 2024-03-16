Для Львов важны волосы, для Скорпионов – глаза: что нужно подчеркнуть в своей внешности женщинам по знаку зодиака

Желание выглядеть привлекательно свойственно женщинам вне зависимости от возраста и знак зодиака. Однако то, под покровительством какого созвездия каждая из нас пришла в этот мир, во многом определяет сильные стороны. Которые, как известно, нужно подчеркивать. Поговорим о том, какими достоинствами наградили звезды представительниц различных знаков зодиака.

Овен

Сильная сторона этого знака – голова. Поэтому женщина-Овен должна уделять должное внимание прическе и макияжу, в том числе и в повседневной жизни. Даже если ваш день будет максимально насыщенным, не пренебрегайте мейкапом. Легкие тени для век, тушь и блеск для губ сделают вас неотразимой.

Телец

Представительницы этого знака имеют красиво очерченные чувственные губы. Поэтому смело делайте макияж с акцентом на свою сильную сторону, используйте броские оттенки помад и блесков. Бордовый, насыщенно-красный, спелая фуксия – ваши оттенки.

Близнецы

Эти женщины отличаются очень красивым лицом, которое можно и нужно подчеркивать прической и макияжем.

Вы можете позволить себе эксперименты со внешностью, менять прическу, пробовать новые оттенки косметики. Кроме того, Близнецам астрологи рекомендуют уделять внимание маникюру и делать акцент на руках и плечах при составлении модных образов.

Рак

Эти девушки – настоящие зодиакальные счастливицы, поскольку их сильная сторона – грудь. Носите глубокие декольте, вырезы «кармен», стильные украшения на шее. И не забывайте об уходе – обязательно пользуйтесь увлажняющими кремами для груди.

Лев

Яркая и смелая Львица по праву считает своим главным украшением волосы, напоминающие густую гриву хищницы. Поэтому не забывает регулярно посещать салоны красоты, делать уходовые процедуры, следить за красотой и здоровьем локонов. Также астрологи отмечают, что сильная сторона женщины-Львицы – это рот. Следите за состоянием зубов и смело используйте помаду ярких тонов.

Дева

Представительницы этого знака обладают правильными чертами лица, природной красотой. Поэтому могут практически не пользоваться декоративной косметикой, нюдового легкого макияжа вполне достаточно. И не забывайте об уходе.

Весы

Представительниц этого знака отличает аристократичность, изысканная красота, легкая надменность. Сильная сторона леди-Весов – это глаза. Делайте в макияже акцент на глаза, используйте различные оттенки теней, подводку, тушь, увеличивающую объем. Для особых случаев подойдут накладные ресницы.

Скорпион

Мистическая сущность этого загадочного знака нашла отражение в их внешности. Даже без макияжа женщина-Скорпион выглядит соблазнительно, нежно, женственно. Вы можете использовать минимальный макияж – блеск для губ, тушь, тени.

Стрелец

Для этой женщины самое главное в облике – волосы. Поэтому Стрельцы готовы тратить целые состояния на уходовые средства, маски и лосьоны, чтобы добиться роскошной шевелюры. И результат ваших трудов действительно впечатляют.

Козерог

Представительницы знака стараются быть совершенными во всем, в том числе во внешности. Поэтому уделяют особое внимание уходу и регулярно посещают салоны красоты. Поэтому выглядят прекрасно как в рабочей обстановке, так и на торжественном мероприятии.

Водолей

Это знак-экспериментатор во всем, в том числе во внешности. Сильная сторона дам-Водолеев – их способность принимать нестандартные решения и смело выделяться из толпы. Именно Водолеи чаще делают колорирование в экстремальные тона, пирсинг, используют яркие оттенки в макияже. И добиваются своей цели – их всегда заметно.

Рыбы

Женщины-Рыбы романтичны и мечтательны. И внешность их соответствующая: большие глаза, чувственные губы, длинные волосы. Сильная сторона, как отмечают астрологи – ваши ноги. Смело носите короткие юбки, обтягивающие джинсы. А чтобы оставаться неотразимой, делайте педикюр.