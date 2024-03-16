«Нет голосования по почте и большое разнообразие кандидатов»: Такер Карлсон прилетел в Москву для освещения выборов президента РФ

Американский журналист и бывший ведущий Fox News Такер Карлсон посетил Москву и записал репортаж о ходе президентских выборов.

В первый день голосования журналист проехался на метро до одного из избирательных участков в Таганском районе Москвы. Представители местного УИКа ознакомили Карлсона с избирательным бюллетенем и показали как устроен участок для голосования.

Такеру даже позволили в шутку «проголосовать», отметив галочкой одного из кандидатов в бюллетене. Однако за кого американец «отдал» свой голос осталось в тайне.

Журналист также пообщался с местными жителями возле участка для голосования. По его словам, Такер Карлсон остался обескуражен взвешенностью и интеллектом простых россиян, идущих голосовать.

«На CNN нам постоянно рассказывают про некую диктатуру в России, про какие-то фальсифицированные выборы и так далее. На самом деле здесь нет почтового голосования, а разнообразию кандидатов позавидуют все американцы. Не пора ли нам задуматься, где действительно фальшивые выборы и диктатура?» – заключил Такер, обращаясь к своим американским зрителям.

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