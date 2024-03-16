 

«Нет голосования по почте и большое разнообразие кандидатов»: Такер Карлсон прилетел в Москву для освещения выборов президента РФ

16.03.2024, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американский журналист и бывший ведущий Fox News Такер Карлсон посетил Москву и записал репортаж о ходе президентских выборов.

В первый день голосования журналист проехался на метро до одного из избирательных участков в Таганском районе Москвы. Представители местного УИКа ознакомили Карлсона с избирательным бюллетенем и показали как устроен участок для голосования.

Такеру даже позволили в шутку «проголосовать», отметив галочкой одного из кандидатов в бюллетене. Однако за кого американец «отдал» свой голос осталось в тайне. 

Журналист также пообщался с местными жителями возле участка для голосования. По его словам, Такер Карлсон остался обескуражен взвешенностью и интеллектом простых россиян, идущих голосовать.

«На CNN нам постоянно рассказывают про некую диктатуру в России, про какие-то фальсифицированные выборы и так далее. На самом деле здесь нет почтового голосования, а разнообразию кандидатов позавидуют все американцы. Не пора ли нам задуматься, где действительно фальшивые выборы и диктатура?» – заключил Такер, обращаясь к своим американским зрителям.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03 / В Аргентине пилот пассажирского самолета заметил в небе четыре светящихся НЛО

16.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Разгром ВСУ под Орловкой

16.03 / Мнение: Боинг пошел по стопам ЮКОСа

16.03 / Мнение: О последовательном унижении Путина… Приходится терпеть?

16.03 / Рупор кремлевской пропаганды: О планах развертывания французских войск на Украине

16.03 / Мнение: О главном выборе… Главный выбрал нового преемника?

16.03 / Мнение: О круто облажавшихся… Кто заплатит за просчёт?

15.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Хуситы тренируются

15.03 / Рупор кремлевской пропаганды: МО РФ о попытке прорыва на территорию Белгородской области

15.03 / Мнение: Рекорд бедности в Аргентине, товарооборот с Бразилией и российские энергопроекты в Африке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика