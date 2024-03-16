В Аргентине пилот пассажирского самолета заметил в небе четыре светящихся НЛО

В понедельник 11 марта 2024 года пассажирский лайнер авиакомпании Aerolíneas Argentina пролетал над аргентинским городом Неукен, когда его пилот заметил в небе нечто аномальное.

Он тут же связался с диспетчером Международного аэропорта имени Президента Перона в Неукене и спросил, находятся ли в небе рядом с его лайнером какие-то другие рейсы. Ему сказали, что нет, отчего пилот очень встревожился.

Это произошло на маршруте рейса AR1652, который в тот вечер вылетел в 20:30 из Буэнос-Айреса в Неукен. И примерно в 22:30 пилот увидел в небе четыре НЛО.

“Я спрашиваю вас… примерно на уровне 4-5-0 или 5-0-0, вы, ребята, видите какие-то огни, которые все время движутся? Похоже, что там было два транзита (пролета), они похожи на четыре движущихся “светила”, но находятся слишком высоко”, – рассказал пилот в диалоге с оператором диспетчерской службы аэропорта Президента Перона.

“Нет, сэр, с моей позиции я ничего не вижу, и у меня нет сообщений о полетах в этом районе”, – ответила ему женщина.

Однако пилот продолжил настаивать на том, что он явно что-то видит, причем объекты или один объект с несколькими огнями летит куда выше уровня его самолета.

“Нет, нет, это намного выше, чем наш уровень полета. Мы идем на 3-8-0, и это будет как минимум 5-0-0”.

После этого диспетчер посоветовала ему просто отклониться от маршрута:

“Для вашей безопасности, если вам потребуется, вы можете свернуть на север, в этом нет никаких неудобств”.

Пилот продолжал настаивать на присутствии рядом с его самолетом странных огней. Его явно не устраивало то, что говорит ему диспетчер:

“Оно примерно на радиале 0-9-0, дальше на юг”.

Но женщина лишь повторила ему, что других рейсов в этом секторе нет:

“Принято, я повторяю вам, что у меня нет сообщений о транзитах в этом районе. Если он продолжит по прямой или отклонится, проблем не будет”.

После этого пилот коротко ответил “Спасибо” и отключился. Что он наблюдал, так и осталось загадкой.