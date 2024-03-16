Мнение: О последовательном унижении Путина… Приходится терпеть?

Надо заметить, нынешний американский президент Джо #Байден сохраняет удивительную верность себе. Как начал унижать вербально своего российского визави Владимира Путина, так и продолжает работать языком в этом направлении. Тут возраст — не помеха.

Но во всём этом заметен один тренд, нехороший.

Первоначально Джо #Байден назвал Владимира Путина «убийцей». Потом — «отъявленным бандитом», чуть ли не мафиози. Теперь вот, на ежегодном обеде друзей Ирландии, приуроченном ко Дню святого Патрика, назвал уже просто «бандитом».

Раскоронование налицо.

Этак скоро и до «гопника» опустит?

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