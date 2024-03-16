Мнение: О главном выборе… Главный выбрал нового преемника?

Говорят, традицию ещё при жизни выбирать себе «преемника» заложил генсек Леонид Брежнев, а поддержал его сменщик Юрий Андропов. К слову, для авторитарной власти «преемничество» — не самый худший вариант: позволяет сохранять #стабильность.

Нынешний российский президент Владимир #Путин, сам когда-то тщательно отобранный и выпестованный, по слухам, тоже играет в эти игры. И вот на политической сцене появляется «хороший мальчик из приличной семьи».

Пишет Павел «Толкователь» Пряников.

Борис Ковальчук назначен заместителем начальника главного контрольного управления администрации президента. Многие наблюдатели усмотрели в этом назначении выбор «преемника». Тем более, что и сам Владимир Путин начинал карьерное восхождение с должности главы контрольного управления АП в 1997 году, когда сменил на этом посту Алексея Кудрина. А рекомендовал нынешнего президента тогдашнему ельцинскому зятю Валентину Юмашеву как главе АП на эту должность Анатолий Чубайс.

Но и по другим параметрам Борис Ковальчук хорошо так подходит. Ибо каков был бы идеальный преемник?

1. Он должен быть из круга друзей Путина, которым президент доверяет. Ещё лучше, которых он знает давно.

Подходит: отец Бориса – Юрий Ковальчук давний соратник Владимира Путина. А преподавателем на юрфаке СПГУ у Бориса Юрьевича был Дмитрий Медведев.

2. Обязательно – не москвич. В стране триста лет табу на главного начальника из Москвы.

Подходит: питерец.

3. Возраст – моложе 50 лет: Владимиру Путину на момент президентства было 47, Дмитрий Медведеву 43 года.

Подходит: 46 лет.

4. Юрист или спецслужбист (идеально – два в одном).

Подходит: юрист.

5. Имеется опыт административной работы.

Подходит: работал в госкомпаниях и в аппарате правительства.

Ну и ещё хорошо, что Борис Юрьевич на четверть еврей (по бабушке).

Правда, есть ещё примелькавшийся глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совбеза Николая Патрушева, и зампред правления ВТБ Денис Бортников, сын действующего главы ФСБ. Но у последнего могут быть карьерные перспективы в ЦБ, например.

И есть ещё один вопрос.

Проголосует ли население России — а выборы проводить всё же придётся, причём в условиях, когда некоторые силы могут попытаться оспорить выбор Владимира Путина, — в нынешней ситуации за кандидата с «украинской» фамилией?

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