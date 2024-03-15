 

Рупор кремлевской пропаганды: Хуситы тренируются

15.03.2024, 23:50, Разное
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Кадры учений хуситов в Йемене в поддержку Палестины. Ищут возможности принять участие в войне против США и Израиля и на суше.
В случае с войной на море, то вчера и сегодня они снова атаковали американские суда у побережья Йемена (результаты пока неизвестны), а также анонсировали начало кампании ракетных ударов по судам связанным с Израилем в Индийском океане, которые боясь попасть под хуситский тапок, идут в Средиземное море через мыс Доброй Надежды. Но и там их собираются достать. У хуситов есть ракеты большой дальности, главное, чтобы точность не подвела.

Источник: Colonel Cassad


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