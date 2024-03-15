 

Рупор кремлевской пропаганды: Талибан назначил военного атташе в Россию

15.03.2024, 21:54, Разное
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Рубрика "Талибан дипломатический"

Талибан назначил военного атташе в Россию.

Руководство Исламского эмирата Афганистан назначили военного атташе в Россию, им стал Ахмад Ясир, сына влиятельного лидера «Талибана» Устада Ясира, который в настоящее время числится пропавшим без вести.

Устад Ясир сыграл значительную роль в мобилизации поддержки движения Талибан в Афганистане после 11 сентября. Он был арестован пакистанскими службами безопасности в своем доме в Пешаваре в декабре 2008 года и до сих пор числится пропавшим без вести.

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Источник: Colonel Cassad


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