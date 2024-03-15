Мнение: Немного о логике марксистов-материалистов
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1. Виктор Мараховский пишет про карательную логику современных западных политиков и активистов, которые лечат головную боль топором (ссылка):
Научный Journal of Sex & Marital Therapy публикует исследование, согласно которому «приверженность традиционным гендерным ролям ведёт к снижению сексуального желания, но к более частому сексу».
Открытие («если часто заниматься сексом, то меньше хочется») само по себе поразительно, но это ещё не всё.
«Как сексопатолог, я очень обеспокоена потенциальными травмами, которые люди могут получить в контексте обязательного секса в своих отношениях, даже если в них нет явного агрессора», — говорит автор исследования Атерет Гевирц-Мейдан, доцент, директор Лаборатории сексологии в Университете Хайфы. — «Проблемы, связанные с сексуальной динамикой в рамках консервативных преданных отношений, особенно обязательного секса, могут привести к значительным и долгосрочным последствиям, включая психологические и эмоциональные травмы».
…Перед нами, ув. друзья, великолепный образчик прогрессивной логики.
1) Как нам решить сексуальные проблемы людей? Нужно избавить их от традиционных гендерных ролей!
2) Хм. У людей, избавившихся от традиционных ролей, пропадает секс.
3) …Ну и прекрасно! Нет секса — нет и проблемы.
Это, подчеркну, именно универсальная логика прогрессоров. Её можно применить ко всему.
Например:
1) Как нам решить экологическую проблему, угрожающую благополучию человечества? Нужно объявить войну углеводородам!
2) Хм. Мы побеждаем углеводороды, но от этого все беднеют и даже вымирают.
3) Ну и прекрасно! Нет людей — нет проблемы с их благополучием.
Или:
1) Как нам решить проблему с потенциальной русской угрозой? О, давайте натравим на русских Украину!
2) Хм. У русских теперь больше армия, больше ВПК и целые плантации гераней, а Украина, похоже, заканчивается.
3) Ну и прекрасно! Проблема почти решена.
2. Историк Александр Дюков пишет (ссылка):
Что бросается сегодня в глаза при чтении Ленина? Полное отсутствие пресловутой научной основы, упование на волшебство, которое случится после прихода к власти и разрушения “аппарата угнетения”. Изваять из этой публицистики дисциплину “научный коммунизм” было явно трудно – вот где пример настоящей социальной магии.
Да, действительно, с разрушением «аппарата угнетения» как-то у большевиков не задалось. Более того: современные нам неокомми вовсе не требуют перестать угнетать. Напротив, они требуют угнетать больше, угнетать сильнее. Тех, на кого они укажут пальцем.
3. К сожалению, логика была объявлена лженаукой сразу после революции, а попытка вернуть логику в школы в 1950-х быстро провалилась, так как логика была с советским образованием несовместима. Можно было бы вернуть логику в школы в 1992, однако наши чиновники из Министерства образования (или как там оно тогда называлось) не захотели: для возврата логики пришлось бы порезать другие предметы, а этого делать прикипевшие к своим креслам функционеры не любят, уж очень конфликтогенное занятие.
Как итог, мы наблюдаем сейчас вот такие, например, результаты опросов:
Источник: Место для дискуссий
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