 

Бобров задействуют в борьбе с паводками

15.03.2024, 20:13, Разное
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Минувшей зимой в средней полосе России синоптиками были зафиксированы рекордные осадки, что вероятно, приведёт к подтоплениям в населённых пунктах в близости рек и естественных водоёмов. Глава администрации посёлка Ильинка, что в республике Мордовия, совместно с сотрудниками местного лесхоза переселили колонию бобров в места, где была бы нужна широкая преграда для прибывающей воды. 

Чиновник рассказал, что ещё в советские годы получил образование зоолога и даже некоторое время успел поработать по профессии.

«Правильно наставив и направив бобров, мы можем можно гарантированно получить плотины в нужных местах, – говорит он. – Таким образом, даже в условиях дефицита финансирования и рабочей силы мы всё равно не дадим воде распространиться на участки многих домохозяйств».

Вдобавок, как подчёркивает глава посёлка, бобры живут на территории Российской Федерации, но не платят налогов и не несут никакой пользы для гражданского общества. Строительство плотин в нужных местах позволит им по крайней мере частично отдать долг государству.

«Это я уже говорю не как зоолог, а как чиновник», – добавил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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