Бобров задействуют в борьбе с паводками
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Минувшей зимой в средней полосе России синоптиками были зафиксированы рекордные осадки, что вероятно, приведёт к подтоплениям в населённых пунктах в близости рек и естественных водоёмов. Глава администрации посёлка Ильинка, что в республике Мордовия, совместно с сотрудниками местного лесхоза переселили колонию бобров в места, где была бы нужна широкая преграда для прибывающей воды.
Чиновник рассказал, что ещё в советские годы получил образование зоолога и даже некоторое время успел поработать по профессии.
«Правильно наставив и направив бобров, мы можем можно гарантированно получить плотины в нужных местах, – говорит он. – Таким образом, даже в условиях дефицита финансирования и рабочей силы мы всё равно не дадим воде распространиться на участки многих домохозяйств».
Вдобавок, как подчёркивает глава посёлка, бобры живут на территории Российской Федерации, но не платят налогов и не несут никакой пользы для гражданского общества. Строительство плотин в нужных местах позволит им по крайней мере частично отдать долг государству.
«Это я уже говорю не как зоолог, а как чиновник», – добавил он.
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