Приталенные костюмы и прямоугольные очки – основа образа: что такое эстетика «офисной сирены». Советы по стилю

Эстетика стиля «офисная сирена» отсылает к моде двухтысячных годов, когда в одежде делался акцент на глубоких вырезах, на низкой талии и на обтягивающих фасонах. Среди основных элементов этого стиля – водолазки, юбки-карандаши, а также мини-юбки, которые не слишком коротки.

А также речь идет о топах с вырезами, о зауженных очках, приталенных рубашках на пуговицах, колготках, шарфах, джинсах и облегающих брюках. Цветовая палитра такого стиля, как «офисная сирена», предполагает множество нейтральных оттенков, основным из которых является черный. Вот какие советы по включению данной эстетики в свой гардероб дают стилисты.

Приталенный костюм придаст уверенности

Ничто так не повышает вашу уверенность в течение рабочего дня, как хорошо подобранный облегающий костюм с приталенной водолазкой под ним. В таком наряде невозможно остаться незамеченной. Хотя цветовая гамма тренда почти строго нейтральна, бледные приглушенные оттенки зеленого или синего все равно будут в рамках эстетики, поэтому обязательно поищите в своем гардеробе какие-то неожиданные вещи, которые могут расширить ваши повседневные возможности.

Очки Байонетты позволят создать основу образа офисной сирены

Этот модный аксессуар имеет узкую прямоугольную форму с мягко закругленными углами. Название очков связано с популярным персонажем видеоигр и занимает центральное место в атмосфере офисной моды. Узкие прямоугольные оправы, возможно, вызывают ностальгию у всех, кто достиг совершеннолетия в начале двухтысячных, и их возрождение не слишком удивительно на фоне возвращения моды Y2K в 2024 году. В конечном счете эти модные оправы мгновенно улучшат любой образ в стиле офисной моды.

В следовании новому тренду поможет нейтральная цветовая палитра

Соблюдая стиль “офисной сирены”, следует использовать одежду, выполненную в базовой цветовой палитре. Если раньше вы намеренно избегали черного, серого, голубого, синего и белого цветов, то сейчас самое время с ними подружиться.

Для вдохновения можно использовать образ Саманты Джонс из сериала «Секс в большом городе». На работе и на встречах с партнерами героиня всегда придерживалась делового дресс-кода, причем так, что каждый мечтал быть похожим на нее. Саманте присуща такая харизма и притягательность, что на ней и скромное бежевое платье смотрится просто великолепно.

В моду Y2K легко войти на каблуках “котенок” в колготках

Ваша обувь — ключ к тренду офисных сирен. Вы можете вернуться к некоторым тенденциям начала двухтысячных. Например, надеть туфли с каблуком «котенок». Эти изящные туфли на небольшом каблуке и с заостренными носками создают элегантный женственный стиль и помогают подчеркнуть ваш образ как часть тренда office siren. Вы также можете сочетать их с колготками или милыми носочками.

Элегантные костюмы также определяют тренд

Элегантность и изысканность классического костюма в оттенках угольно-серого или темно-синего отражают тренд “офисной сирены”. Его характеризуют шикарные, продуманные линии и минималистичная эстетика. Простые серебряные или золотые украшения и сдержанные практичные прически лучше всего подойдут к этому тренду, но не бойтесь смело использовать красные губы или дымчатые глаза при создании макияжа.

Блейзеры добавят образу интеллекта

Блейзеры долгое время были неотъемлемой частью рабочей одежды, и тенденция “офисных сирен” не является исключением. Темный блейзер на пуговицах в сочетании с мини-юбкой сегодня находится на пике моды и прекрасно вписывается в новый тренд. Если вы одеваетесь в более холодную погоду, попробуйте объединить эстетику office siren с другим модным трендом — «темная академия», надев темно-синий жакет с теплым серым свитером.

Узкая рубашка вызывает ассоциации с “офисной сиреной”

С одной стороны, в 2024 году стилисты рекомендуют носить рубашки в стиле оверсайз. Однако если вы хотите следовать тренду «офисная сирена», то в него как нельзя лучше вписывается именно приталенная рубашка, представляющая собой базовый вариант из нулевых, который еще возможно обнаружить в гардеробах наших мам.

Но важно уметь правильно стилизовать такую блузку, расстегнув верхние пуговицы. Образ предполагает нарочитую сексуальность, поэтому открытое декольте является его неотъемлемой частью. И это касается не только рубашки, но и других предметов гардероба. Особо элегантно открытые ключицы будут смотреться с массивной цепью или с колье.