Мнение: О главном для успешной женщины… Как одиночке пробиться наверх?

Все продавщицы женских курсов про успешный успех делятся на две категории. Одни уверяют дамочек, что главное — найти в жизни достойного «папика», и рассказывают как его сыскать-захватить-удержать. Другие ласково наговаривают «Зачем тебе #мужчина, ты всего добьёшься сама». С первыми всё понятно, и профессия эта древнейшая. Со вторыми…

Вот реальная #история одной успешной #женщины.

Она родилась пусть не в деревне, но всё же в провинции. Минимум трижды круто меняла свою судьбу. Верила только в себя. И теперь готовится получить нечто особенное. Такое, о чём её коллеги что мужского, что женского пола не смеют даже и мечтать.

Это был конспект, ну а теперь собственно рассказ.

Однажды в Пскове родилась девочка Ира. Выросла, выучилась, поступила на столичный юрфак. Окончила, получила хорошую должность на госслужбе, но… бросила всё и умчалась в Саратов. Точнее даже в один из областных райцентров, город Вольск. Там устроилось юристом на завод ЖБИ, потом в горторг, потом…

Потом она снова поменяла судьбу, вернувшись обратно. Туда, откуда уезжала. И стала внезапно судьёй райсуда. Там судила да рядила чёртову дюжину лет, пока…

Пока не случился в её карьере новый крутой поворот. Карьерную лестницу сменил скоростной лифт наверх. Председатель горсуда, зампред облсуда, председатель того же областного суда, председатель Апелляционного суда, уполномоченного рассматривать решения высших судебных органов нескольких российских регионов, и зампред Верховного суда РФ. Причём на последние из перечисленных ступенек ушло всего-то лет пяток.

Всё это — реальные фрагменты биографии судьи Ирины Подносовой, которую, по некоторым данным, выдвинули на вакантный пост председателя Верховного суда РФ. Она поступила на юрфак ЛГУ в 1970-м, окончила его в 1975-м и стала работать консультантом Отдела юстиции Леноблисполкома. Такое место абы кому не предлагают, между прочим.

А в 1978-м внезапно уехала в город Вольск Саратовской области, чтобы работать на местном заводе строительных изделий. К слову, на большинстве сайтов эта часть биографии ныне очень уважаемой #женщины указывается без подробностей. Но едва ли тут имел место какой-то прям скандал-скандал. Скорее всего, банальное: появление #мужчины — замужество — переезд к мужу. У многих советских женщин такое было. Поэтому и возвращение в (тогда ещё) Ленинград через 12 лет выглядит не менее обыденным: тоже «по семейным обстоятельствам».

А вот дальше…

По совпадению, в 1990-м вернулся в Ленинград неприметный однокурсник Ирины Подносовой, офицер КГБ Владимир Путин. И начал делать карьеру при тогдашнем мэре Анатолии Собчаке. И вот тут, тоже по совпадению, Ирина Подносова, до того ни дня не проработавшая в судебной системе #СССР, получает назначение судьёй Лужского горсуда. Ни на что не намекаю, но… В 2003 году Владимир Путин уже в качестве президента подписывает указ о назначении Ирины Подносовой председателем этого же горсуда. А в 2013-м он же, вернувшись в Кремль после «пересменки», назначает женщину зампредом уже Ленинградского областного суда. Ну и далее — последовательный подъём вплоть до назначения в 2020 году заместителем председателя Верховного суда РФ и председателем Судебной коллегии по экономическим спорам.

К слову, в этой коллегии она чуть ли не единственная, у кого только первый квалификационный класс судьи. У всех остальных, кроме ещё одного человека, недавно туда назначенного, этот класс — высший. Некоторые люди из судейского сообщества говорят, что такое «нарушение формальностей» признак некоем особого #отношения со стороны руководства. Мол, она выше всяческих условностей и неписаных традиций, потому что…

Но формально всё в рамках законного, так что, быть может, подобные мнения — «чёрная зависть» клеветников.

Ну а сейчас, как сообщил депутат Александр Хинштейн, Ирина Подносова — чуть ли не приоритетный кандидат на место главы Верховного суда РФ. Хотя формально «ещё ничего не решено», конечно. Однако…

Неужели и тут «успешный успех» влиятельной #женщины не обойдётся без одного импозантного мужчины?

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