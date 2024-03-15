 

Бывший министр финансов США Мнучин рассматривает возможность приобретения TikTok

15.03.2024, 18:45, Разное
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Бывший министр финансов США Стивен Мнучин выразил намерение собрать инвесторов для приобретения популярной социальной сети TikTok. Об этом пишет телекомпания NBC.

Он подчеркнул, что считает TikTok прекрасным бизнесом и намерен создать группу для его приобретения.

Ранее в марте кандидат в президенты США Дональд Трамп высказал опасения относительно национальной безопасности в связи с TikTok.

Президент США Джо Байден также заявил о возможном запрете соцсети в стране при условии одобрения соответствующего законопроекта Конгрессом.

На момент рассмотрения законопроекта комитетом палаты представителей конгресса США по торговле и энергетике было принято единогласное решение, которое потенциально могло бы привести к запрету TikTok в США.


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