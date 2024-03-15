Бывший министр финансов США Мнучин рассматривает возможность приобретения TikTok

Бывший министр финансов США Стивен Мнучин выразил намерение собрать инвесторов для приобретения популярной социальной сети TikTok. Об этом пишет телекомпания NBC.

Он подчеркнул, что считает TikTok прекрасным бизнесом и намерен создать группу для его приобретения.

Ранее в марте кандидат в президенты США Дональд Трамп высказал опасения относительно национальной безопасности в связи с TikTok.

Президент США Джо Байден также заявил о возможном запрете соцсети в стране при условии одобрения соответствующего законопроекта Конгрессом.

На момент рассмотрения законопроекта комитетом палаты представителей конгресса США по торговле и энергетике было принято единогласное решение, которое потенциально могло бы привести к запрету TikTok в США.