Мнение: О скоординированном ударе по «Газпрому»… Это же ужас, что творится?

Да уж, коллективный Запад разошёлся не на шутку. И ведь с козырей заходит. По самому больному бьёт, не щадя себя, лишь бы сделать Кремлю очень больно. Потому что, как сказал французский президент Эмманюэль Макрон, сейчас идёт «зкзистенциальная битва», которую Запад не может позволить себе проиграть. Иначе ведь совсем уважать перестанут.

Поэтому удар за ударом обрушиваются на российский нефтегазовый конгломерат «Газпром». С европейского рынка его выгоняют, «Северные потоки» взорвали, денег требуют. А теперь ещё и это…

Санкционный удар по «дочке», нефтяной компании «Газпром нефть». Все эти ценовые потолки по нефти, меры по остановке теневого танкерного флота, эмбарго на поставки оборудования и технологий, персональные #санкции против руководителей — ну всё, чтобы подорвать материальную и доходную базу. И вот печальный результат.

Не так давно Минфин #США и Евросоюз отчитывались о своих успехах в борьбе с российской нефтью. А теперь, в свою очередь, и «Газпром нефть» отчиталась о финансовых результатах прошлого года. Чистая прибыль составила… 641,11 млрд рублей. Это второй по величине результат в истории компании. К слову, крупнейшая чистая прибыль была получена… в 2022 году, а некогда рекордный результат 2021 года теперь сполз на третье место.

Ну и выручка в 2023-м — 3,52 трлн рублей. Тоже крупнейшая в истории.

Теперь «Газпрому» — точно крышка?

—