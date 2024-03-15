 

DxOMark: Экран Samsung Galaxy A55 признан лучшим в своем сегменте

15.03.2024, 16:55, Разное
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Эксперты DxOMark высоко оценили дисплей нового смартфона Samsung Galaxy A55. Он занял первое место в категории среднебюджетных устройств, обойдя даже флагманский iPhone 14 Plus по общему рейтингу.

Samsung Galaxy A55 оснащен 6,6-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 1080х2340 пикселей. Его частота обновления изображения составляет 120 Гц, а яркость – 1000 нит. Максимальная яркость дисплея впечатляет: 1638 нит, что даже превышает показатели прошлогоднего флагмана Galaxy S23 (1600 нит). Это обеспечивает отличную читаемость на солнце и точную цветопередачу в различных условиях освещения. Кроме того, Galaxy A55 получил высокие оценки за качество изображения при воспроизведении HDR10-контента.

Однако некоторые недостатки тоже были выявлены. Экран обнаруживает заметные розовые и зеленые оттенки при просмотре под углом, а автоматическая яркость в темноте может оказаться излишне высокой. Также отмечается не всегда корректная обработка случайных касаний.

Несмотря на это, Samsung Galaxy A55 занял 26-е место в общем рейтинге DxOMark, опередив такие устройства, как iPhone 14 Plus, OPPO Find X6 Pro и Google Pixel 7. Он стал лидером в своей ценовой категории, обогнав Galaxy S23 FE и Honor 90.


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