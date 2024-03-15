Скандалы: Дерипаска теряет доход

Чистая прибыль «Русала» в прошлом году уменьшилась в 6,4 раза

Чистая прибыль «Русала» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам прошлого года снизилась в 6,4 раза, до $282 млн (по сравнению с $1,79 млрд за 2022-й), следует из отчета компании. В целом выручка компании по итогам 2023-го составила $12,213 млрд (в 2022 году она достигала $13,97 млрд).

Скорректированная EBITDA за прошлый год уменьшилась на 61,2% и составила $786 млн (за 2022 год — $2,03 млрд). Скорректированная прибыль снизилась на 90%, до $73 млн.

По итогам 2023 года компания увеличила продажи алюминия и сплавов на 6,6%, до 4,153 млн т, производство алюминия также выросло на 0,3% и составило 3,85 млн т. Производство бокситов (алюминиевой руды) выросло в годовом выражении на 8,6%, до 13,38 млн т, а глинозема — сократилось на 13,8%, до 5,13 млн т.

«Русал» является единственным производителем первичного алюминия в России и одним из крупнейшим производителей алюминия и глинозема в мире. Крупнейший акционер «Русала» (56,88%) — En+ Group, основанная Олегом Дерипаской. Еще 25,52% акций принадлежат «Суал партнерс», free float — 17,59%.

Под ограничения ряда стран после начала военной операции на Украине попали российские алюминий и сталь, а также изделия из них. В прошлом феврале США ввели 200-процентную пошлину на ввоз алюминиевых изделий из России, а с 10 апреля — такую же по размеру для изделий, которые произведены из российского сырья.

Прошлой весной запрет на ввоз из России необработанного алюминия и готовых изделий из него ввела Канада. Также под ограничения попала продукция из стали: железо, нелегированная (углеродистая) сталь, полуфабрикаты и готовые изделия, например трубы.

ЕС не вводил запрет на экспорт российского алюминия, хотя некоторые страны, в частности Литва, которую поддержали Эстония, Латвия и Польша, настаивали на этом, писала Politico. По словам европейских дипломатов, в Брюсселе считают перспективу полного запрета маловероятной, поскольку инициатива, скорее всего, столкнется с противодействием промышленных стран, таких как Италия, из-за опасений по поводу роста цен. По данным Politico, к февралю текущего года 9% импорта алюминия в ЕС приходится на Россию.

Полина Мартынова

Оригинал материала: “РБК”