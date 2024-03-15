В Воркуте мужчина торговал поддельными справками о наличии судимости

Полиция Воркуты задержала мошенника, торговавшего фальшивыми справками о наличии судимости.

Силовики отмечают, что с декабря прошедшего года по март нынешнего злоумышленник реализовал несколько сотен поддельных документов и незаконно обогатился на 300 тысяч рублей.

– Ввиду того, что вакансий для лиц с отсутствием судимости в нашем регионе чрезвычайно мало, граждане предпочитают приобрести документ о пребывании в местах лишения свободы, чтобы иметь преимущество при трудоустройстве, – пояснили в полиции. – Но деньги в этом случае выбрасываются на ветер – помимо того, что граждане становятся соучастниками преступления, так и все работодатели у нас тоже отбывали сроки, поэтому в ходе собеседования они легко выводят самозванцев на чистую воду.

В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый ранее работал в многофункциональном центре, где добыл шаблон различных справок в электронном виде. Отредактировав его на персональном компьютере, он разместил на популярном интернет-сервисе объявление с текстом «Помогаю с судимостью». По статье 327 УК РФ злоумышленнику грозит ограничение свободы на срок до двух лет или принудительные работы на такой же срок.

Силовики Воркуты призвали граждан не покупать заведомо поддельные документы, а внимательнее изучить Уголовный кодекс РФ – по отдельным его статьям можно получить условное наказание, которое тем не менее даёт желанную судимость. Городские суды готовы активно содействовать в этом процессе.

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