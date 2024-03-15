 

Apple потеряла права на торговую марку Vision Pro в Китае из-за Huawei

15.03.2024, 15:00, Разное
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Компания Apple, вероятно, не сможет продавать свою гарнитуру под названием Vision Pro в Китае, так как Huawei уже зарегистрировала этот товарный знак в 2021 году. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Товарный знак Vision Pro, зарегистрированный Huawei, охватывает широкий ассортимент товаров и услуг, включая гарнитуры виртуальной реальности и носимые видеодисплеи. Это предоставляет компании эксклюзивные права на использование названия Vision Pro в Китае до ноября 2031 года.

Согласно данным Китайского национального управления интеллектуальной собственности, заявка Apple на товарный знак Vision Pro в настоящее время находится на стадии отказа при повторном рассмотрении. Кроме того, в июне 2023 года Apple подала заявку на регистрацию торговой марки Apple Vision Pro, которая все еще находится на рассмотрении.

Первые “умные” очки Huawei Vision Glass были показаны в 2022 году. Согласно слухам, после выпуска Apple Vision Pro китайский техногигант планирует представить свое собственное аналогичное устройство.


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