Скандалы: Ещё один бизнес мужа Блиновской потерпел крах

Компания «Оливия групп» попала под процедуру банкротства

Очередная фирма мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея попала под процедуру банкротства. Как сообщает SHOT, параллельно этому ликвидируются ещё три компании из его бизнес-империи.

По информации телеграм-канала, суд начал процедуру банкротства компании «Оливия групп», в которой супругу Блиновской принадлежит 50% акций. Фирма работала больше четырёх лет, занималась продажей одежды и тканей. Однако владелец компании не платил налоги, поэтому 1 февраля Федеральная налоговая служба (ФНС) подала заявление о признании «Оливии групп» банкротом.

Уточняется, что только за 2023 год компания Блиновского лишилась почти 49 миллионов рублей. Кроме того, в настоящее время ликвидируются и другие его фирмы — IT-компании «Подари мечту», фирмы по производству одежды «Три кошки» и конторы по переработке морепродуктов «Аквакультура». Всего Блиновский владеет 12 компаниями.

Ранее Life.ru писал, что бизнес-империя Блиновского с треском рушится из-за проблем со счетами и баснословных долгов. Уточнялось, что всего у звёздной пары арестовано активов на 64 миллиарда рублей.

Напомним, Елена Блиновская была задержана в апреле 2022 года при попытке покинуть Россию на арендованном автомобиле. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств, на данный момент «королева марафонов» должна государству почти полтора миллиарда рублей. Изначально блогершу наказали домашним арестом, однако из-за нарушений условий меры пресечения отправили в одно из московских СИЗО. Блиновская, к слову, пыталась обжаловать долг, но представители ФНС принесли в суд стопку из 28 томов уголовного дела. Тем временем родственники блогерши могут объявить о банкротстве.

Дарья Нарыкова

Оригинал материала: “Life.ru”