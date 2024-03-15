 

Снижение цен на iPhone 15 зафиксировано в России

15.03.2024, 11:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Согласно информации от портала Hi-Tech Mail.ru, базовая модель iPhone 15 с вырезом Dynamic Island заметно удешевилась на территории России. В начале продаж осенью прошлого года цены на эту модель колебались в пределах 125-170 тысяч рублей, однако сейчас они снизились до менее 80 тысяч рублей. Наиболее доступными оказались варианты с 128 ГБ памяти, которые можно приобрести за 76 тысяч рублей.

При выборе iPhone 15 важно учитывать особенности модели, предназначенной для конкретной страны. Например, американская версия поддерживает только eSIM, в то время как модель для Китая оснащена слотом для двух SIM-карт и не поддерживает eSIM. Европейские и арабские версии позволяют установку одной физической SIM-карты и одной eSIM.

iPhone 15 был представлен в сентябре 2023 года и получил вырез Dynamic Island, а также чип Apple A16 Bionic и двойную камеру. В США базовая версия с 128 ГБ памяти доступна за $799 без учета налогов.

Кроме того, в Китае были продемонстрированы наушники, созданные на основе патента Apple AirPods с сенсорным экраном.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03 / Эксперты рассказали, как выбрать идеальный смартфон

15.03 / Ретро-фанаты, повредившие новые вагоны метро в Москве, приговорены к общественным работам бурлаками

15.03 / Cerebras: чип WSE-3 поможет создать суперкомпьютер в восемь раз мощнее аналогов

15.03 / В лучших традициях минимализма – тенденции педикюра на весну

15.03 / Мнение: О залёте Медведева… Получит по шапке?

15.03 / Неравнодушные россияне помогли сохранить рабочую руку ведущему доминошнику страны

15.03 / NEU: у батарей электросамокатов и велосипедов нет надежной защиты от повреждений

15.03 / Kyodo: оператор возобновит сброс воды с АЭС «Фукусима-1» после землетрясения

15.03 / Starship впервые достиг орбиты, но не смог удачно приводниться в океане

15.03 / Сейсмолог предупреждает о возможных землетрясениях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика