Снижение цен на iPhone 15 зафиксировано в России

Согласно информации от портала Hi-Tech Mail.ru, базовая модель iPhone 15 с вырезом Dynamic Island заметно удешевилась на территории России. В начале продаж осенью прошлого года цены на эту модель колебались в пределах 125-170 тысяч рублей, однако сейчас они снизились до менее 80 тысяч рублей. Наиболее доступными оказались варианты с 128 ГБ памяти, которые можно приобрести за 76 тысяч рублей.

При выборе iPhone 15 важно учитывать особенности модели, предназначенной для конкретной страны. Например, американская версия поддерживает только eSIM, в то время как модель для Китая оснащена слотом для двух SIM-карт и не поддерживает eSIM. Европейские и арабские версии позволяют установку одной физической SIM-карты и одной eSIM.

iPhone 15 был представлен в сентябре 2023 года и получил вырез Dynamic Island, а также чип Apple A16 Bionic и двойную камеру. В США базовая версия с 128 ГБ памяти доступна за $799 без учета налогов.

Кроме того, в Китае были продемонстрированы наушники, созданные на основе патента Apple AirPods с сенсорным экраном.