 

Cerebras: чип WSE-3 поможет создать суперкомпьютер в восемь раз мощнее аналогов

15.03.2024, 10:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американская компания Cerebras внесла революционные изменения в сферу вычислений, анонсировав создание самого крупного компьютерного чипа в мире – Wafer Scale Engine 3. Он разработан для работы с системами искусственного интеллекта и представляет собой устройство с 900 тысячами ядер, собранных на кремниевой пластине размером 21,5 сантиметра. WSE-3 содержит в себе целых 4 трлн транзисторов.

Для сравнения, одним из самых мощных чипов, используемых в настоящее время для обучения моделей искусственного интеллекта, является графический процессор Nvidia H200, содержащий всего 80 млрд транзисторов, что в 57 раз меньше, чем у чипа Cerebras.

Планируется использовать WSE-3 в проектируемом суперкомпьютере Condor Galaxy 3, ожидаемая вычислительная мощность которого составит восемь эксафлопс. В сочетании с предшественниками Condor Galaxy 1 и Condor Galaxy 2 производительность системы должна достигнуть 16 эксафлопс.

Для сравнения, мощнейший на сегодня суперкомпьютер Frontier в Национальной лаборатории Ок-Ридж в США генерирует около 1 эксафлопса мощности.

В Cerebras планируют использовать Condor Galaxy 3 для обучения будущих систем ИИ, которые окажутся в 10 раз мощнее GPT-4 от OpenAI и Gemini от Google.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03 / Ретро-фанаты, повредившие новые вагоны метро в Москве, приговорены к общественным работам бурлаками

15.03 / В лучших традициях минимализма – тенденции педикюра на весну

15.03 / Мнение: О залёте Медведева… Получит по шапке?

15.03 / Неравнодушные россияне помогли сохранить рабочую руку ведущему доминошнику страны

15.03 / NEU: у батарей электросамокатов и велосипедов нет надежной защиты от повреждений

15.03 / Kyodo: оператор возобновит сброс воды с АЭС «Фукусима-1» после землетрясения

15.03 / Starship впервые достиг орбиты, но не смог удачно приводниться в океане

15.03 / Сейсмолог предупреждает о возможных землетрясениях

15.03 / Мнение: Арестович входит в пике

15.03 / Мнение: О надвигающейся катастрофе… Россия в огне?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика