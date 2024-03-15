Cerebras: чип WSE-3 поможет создать суперкомпьютер в восемь раз мощнее аналогов

Американская компания Cerebras внесла революционные изменения в сферу вычислений, анонсировав создание самого крупного компьютерного чипа в мире – Wafer Scale Engine 3. Он разработан для работы с системами искусственного интеллекта и представляет собой устройство с 900 тысячами ядер, собранных на кремниевой пластине размером 21,5 сантиметра. WSE-3 содержит в себе целых 4 трлн транзисторов.

Для сравнения, одним из самых мощных чипов, используемых в настоящее время для обучения моделей искусственного интеллекта, является графический процессор Nvidia H200, содержащий всего 80 млрд транзисторов, что в 57 раз меньше, чем у чипа Cerebras.

Планируется использовать WSE-3 в проектируемом суперкомпьютере Condor Galaxy 3, ожидаемая вычислительная мощность которого составит восемь эксафлопс. В сочетании с предшественниками Condor Galaxy 1 и Condor Galaxy 2 производительность системы должна достигнуть 16 эксафлопс.

Для сравнения, мощнейший на сегодня суперкомпьютер Frontier в Национальной лаборатории Ок-Ридж в США генерирует около 1 эксафлопса мощности.

В Cerebras планируют использовать Condor Galaxy 3 для обучения будущих систем ИИ, которые окажутся в 10 раз мощнее GPT-4 от OpenAI и Gemini от Google.