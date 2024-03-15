Мнение: О залёте Медведева… Получит по шапке?

Высоко залетел экс-президент, зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Забыл, что даже в путинской России, где одним можно всё, а другим — ничего, одно правило остаётся незыблемым. Нельзя быть умнее, успешнее, популярнее начальника. Любое отклонение — это залёт.

А тут — ну просто «букет моей бабушки», что бы это ни значило.

Дмитрий Медведев разродился и разразился «компромиссным» мирным планом по Украине. И тем самым перебил повестку своему начальнику. К слову, председателю Совета безопасности РФ. Теперь только и обсуждений, должна ли вся #Украина войти в состав России под эгидой #ООН, или же «восточные кресы» можно вернуть Польше в рамках десталинизации.

А ведь российский президент Владимир #Путин буквально только что выдвинул свой мирный план для Украины. Мощный. Системный. Надёжный.

Вот что он сказал в недавнем интервью, которое раздёргали на цитаты, но быстро забыли.

«Мы, когда вели переговоры в Турции, в Стамбуле…, вышли на толстый фолиант…, фактически… [на] проект договора…, он был парафирован руководителем переговорной группы со стороны Украины господином [Давидом] Арахамией… Но потом, как известно, сам господин Арахамия поведал миру публично…: приехал бывший премьер-министр Великобритании господин [Борис] Джонсон и отговорил их окончательно подписывать и, соответственно, исполнять этот договор. И пошла тема…, что нужно “нанести России поражение на поле боя”.

Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы. Но только мы готовы к переговорам, не основанным на каких-то «хотелках» после применения психотропных средств, а основанным на тех реалиях, которые сложились… на земле. Это первое.

Второе. Нам ведь много раз уже чего только ни обещали. Обещали не расширять #НАТО на Восток, а потом мы видим их у наших границ. Обещали…, что внутренний конфликт на Украине будет решён мирными средствами, политическими. Приехали… три министра иностранных дел в Киев, — Польши, Германии и Франции, — пообещали, что будут гарантами этих договорённостей, [но] через день произошёл госпереворот [в Киеве]. Обещали исполнять Минские соглашения, а потом публично заявили о том, что и не собирались выполнять этих обещаний, а только взяли паузу для вооружения бандеровского режима на Украине. Нам много чего обещали, поэтому здесь одних обещаний недостаточно.

Сейчас вести “переговоры” только потому, что у них патроны заканчиваются, – это как-то нелепо с нашей стороны. Мы готовы, тем не менее, к серьёзному разговору, и мы хотим разрешать… этот конфликт, мирными средствами. Но мы должны чётко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьёзный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации».

Итак, Владимир #Путин предлагает разрубить украинский «гордиев узел» за столом переговоров на равных. Где коллективный Запад, как минимум, признаёт субъектность России, а также учитывает её интересы. И в этом есть логика. Вод ведь, что по факту сказано.

1. РФ и Украина в Стамбуле обо всём договорились, но Запад в лице Джонсона эти договорённости сорвал и конфликт продолжился.

2. Нет никаких гарантий, что Запад снова не сорвёт уже и новые договорённости Москву и Киева, тем более, что он много раз «кидал» Россию.

3. Любой переговорный процесс должен исходить из реалий, а не из детских «хотелок» одной стороны (т.е. мечты о «репарациях», «Гаагах» и «поражении на поле боя» лучше сразу выкинуть из головы — быстрее договоримся).

4. Поскольку у России обширный и негативный опыт нарушенных Западом обещаний, вопрос гарантий с его стороны является ключевым для переговоров.

5. #Россия отвергает псевдопереговоры, под прикрытием которых опять будет перевооружена #Украина, после чего конфликт возобновится. Но готова к серьёзному разговору по урегулированию всех проблемных вопросов и с Украиной, и с Западом в комплексе, включая гарантии безопасности РФ. Хотите — будем договариваться, не хотите — ваше право, но мы тогда продолжим СВО

И вот это всё перебил Дмитрий #Медведев своим ёрническим постом.

В Кремле это не забудут, не простят?

дадут по ушам?

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