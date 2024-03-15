Неравнодушные россияне помогли сохранить рабочую руку ведущему доминошнику страны

Начальник отдела кадров Магнитогорского металлургического комбината Павел Сургучёв поблагодарил волонтёров и неравнодушных россиян за собранные для него средства на дорогостоящую операцию по спасению руки, пишет издание «Магнитогорский сталевар».

Павел Степанович уже 41 год трудится на благо родного предприятия. Ему удалось настолько усовершенствовать свои профессиональные навыки, что он за полчаса справлялся с работой, на которую отведены 8 часов. Чтобы время не пропадало даром, мужчина начал совершенствоваться в своём любимом виде спорта – домино. Постепенно Сургучёв обыграл всех соперников во дворе и на заводе, затем в Магнитогорске и на первенстве УРФО в Челябинске. Настоящий успех к спортсмену пришёл после победы на чемпионате России в 2017 году – турнире с 2 тысячами участников.

С тех пор Сургучёв неоднократно становился победителем и призёром множества всероссийских и международных соревнований, в том числе выступая под нейтральным флагом из-за санкций Всемирной ассоциации домино. Его приглашали выступать за свою сборную национальные федерации Израиля, Грузии, Ватикана, но чемпион не изменил родному городу и предприятию.

Неприятность со спортсменом произошла прямо за доминошным столом – во время матча с завхозом он крикнул «рыба» и сильно повредил руку. Медики поставили неутешительный диагноз – закрытый перелом со смещением. Тяжёлая травма могла стоить Сургучёву не только карьеры, но и конечности. Однако добродушные соотечественники не позволили случиться непоправимому – все рабочие металлургического комбината пожертвовали по ползарплаты на дорогостоящую операцию в Германии, а за ними потянулись спортивные болельщики из разных городов. В итоге сумма была собрана, операция в клинике «Шарите» прошла успешно. Сейчас лучший доминошник страны восстанавливает навыки при помощи планшета, но в ближайшее время обещает вернуться к реальным баталиям за игровым столом.

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