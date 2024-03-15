 

NEU: у батарей электросамокатов и велосипедов нет надежной защиты от повреждений

15.03.2024, 9:26, Разное
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Ученые из Северо-Западного университета в Бостоне провели оценку рисков, связанных с возможностью поражения электрическим током при использовании электромобилей. Их исследование, опубликованное на официальном сайте университета, подчеркивает важность надежной защиты батарей в таких устройствах.

Профессор химии Санджив Мукерджи отмечает, что популярные модели электрокаров обладают эффективной системой защиты, которая отключает батареи в случае аварии, обеспечивая безопасность как для пассажиров, так и для спасателей.

Однако, в отличие от электромобилей, электросамокаты и электрические велосипеды не обладают должной защитой батарей, что создает риск поражения током в случае повреждения устройства, например, после промокания под дождем.

Профессор Мукерджи также подчеркивает необходимость дополнительного обучения для работников экстренных служб по спасению людей из электрических транспортных средств, включая навыки обращения с батареями и предупреждения возможных рисков.


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