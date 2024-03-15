Kyodo: оператор возобновит сброс воды с АЭС «Фукусима-1» после землетрясения

Оператор японской атомной электростанции “Фукусима-1”, компания ТЕРСО планирует возобновить сброс воды со станции, приостановленный из-за землетрясения. Эту информацию предоставило агентство Kyodo.

Эксперты Tokyo Electric Power провели проверку системы сброса очищенной от радиации воды и не обнаружили никаких неисправностей или повреждений.

Работа оборудования “Фукусима-1” была приостановлена в ночь на пятницу 15 марта. Это первый случай аварийного отключения системы сброса воды с момента ее запуска в 2023 году.

Предшествующее землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии, неподалеку от префектуры Фукусима. Угроза цунами отсутствовала.

В конце февраля было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 5,1 у берегов японского острова Хонсю.