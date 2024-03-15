Мнение: На Таганке

Сегодня, 14 марта, в Москве на Таганке. Очень уж своеобразный тембр у дедка – записал. При нем и бабушка была в красной шапке с помпоном – приплясывала рядом, поддерживала морально. Но тут за спиной дедка происходит измена – в перерыве к ней подкрался проходивший мимо пожилой благообразный джентльмен и, пока дедок искал у себя “Ласковый май”, долго что-то шептал бабуле на ушко, а потом вот увлек ее танцевать с ним хастл.

Красная Шапочка танцевать хастл не умела, но поддалась обаянию соблазнителя – он пообещал научить. И вот посмотрите, с каким отчаянием и обреченностью, злобно вжав голову в плечи, не в силах отойти от станка, наш дед рубит слова, а за его спиной подруга беспечно предаётся хастлу со старым развратником.

Ужас.