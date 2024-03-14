 

Мнение: Дети – это слишком дорого

14.03.2024, 23:05, Разное
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Потрясающе четкий, верный и страшный пост от моего любимого блогера Алекса Розоффа:

“В Новосибирской области женщина родила ребенка дома и бросила его умирать в холодном подвале. Тело новорожденного было найдено 11 марта. Читайте также: «Родила и выбросила»: в Воронеже девушка пыталась избавиться от трупа своего ребенка*

…Добропорядочный обыватель может возмущенно сказать: какие бессердечные женщины!
И будет неправ. Они не бессердечные. Просто денег нет.

Почему они не сделали аборт? Потому, что эра Хрущева – Горбачева прошла, бесплатные аборты перестали быть доступными.

Почему они не положили младенцев анонимно в бэби-бокс? Потому, что эра Ельцина тоже прошла, и бэби-боксы тоже перестали быть доступными**

Почему они не оказались от новорожденных в обычном юридическом порядке? Потому, что тогда им пришлось бы платить алименты*** – а (см выше) денег нет.

Таким образом возник мотив к возврату практики, свойственной беднейшим (традиционным) аграрным формациям: …бедные семьи Индии часто избавлялись от «лишних» младенцев, выбрасывая их в Ганг под видом жертвоприношения. Британские власти вели активную борьбу с этой традицией, но законодательно она была запрещена лишь в XIX веке [Википедия].

…Добропорядочный обыватель теперь может возмущенно сказать: какие бессердечные власти! Почему они не оставили женщинам легкодоступную возможность хотя бы бесплатно отказаться от новорожденного? И будет опять неправ. Они не бессердечные. Просто денег нет.

У властей нет денег (точнее, может, деньги есть – но на что-то другое, не на рождение и выращивание новых подданных). Поэтому власти желают получать уже выращенных подданных в виде этакого натурального налога с женщин (более подробно суть дела излагалась соответствующем эссе****). Простая история (АЛЕКС РОЗОФФ)

Источник: Размышления вольного социолога


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