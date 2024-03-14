Рупор кремлевской пропаганды: ВКПО 3.0 образца 2023 года для армии
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«Калашников» начал поставки обновленного ВКПО 3.0 в цифровой расцветке
ООО «Триада-ТКО» приступило к отгрузке более 100 000 всесезонных комплектов полевого обмундирования ВКПО 3.0 образца 2023 года в расцветке «Цифра» в адрес заказчика. Комплект разработан компанией при участии профильного подразделения заказчика.
В состав обновленного ВКПО 3.0 входят восемь элементов одежды.
Корректное сочетание элементов комплекта обеспечивает эффективную терморегуляцию при разной степени активности пользователя и комфортное всепогодное применение в умеренном климате в диапазоне температур от -25 до +40 градусов.
ВКПО 3.0 образца 2023 года отличают улучшенная эргономика, использование новых материалов, наличие в основных элементах интегрированной защиты локтевых и коленных суставов. Обновленная версия комплекта имеет погоны, незначительно доработаны летний и утепленный костюмы.
Одновременно ООО «Триада-ТКО» продолжает поставку свыше 200 000 комплектов обновленного ВКПО 3.0 в расцветке «Мультикам» в адрес заказчика.
@rosich_ru
Обзор ВКПО 3.0.
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Источник: Colonel Cassad
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