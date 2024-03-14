Рупор кремлевской пропаганды: Лучший тик-ток от ГУР МОУ

Мамин Пирожок таки снял свой лучший тик-ток.

Район Поповки у границы с Россией. Поля завалены (https://t.me/operational_space) убитыми ВСУшниками и уничтоженной техникой.

Остается надеется, что ГУР МОУ продолжит в таком же темпе утилизировать свой личный состав вплоть до конца выборов президента России.

Есть подробности вчерашней атаки вырусей из "РДК" на приграничье Белгородской и Курской областей

Группы противника формировались преимущественно из не граждан Украины. Более того, они включали в себя бОльшую часть сбежавших русских и белорусов (!). Почти большинство среди них остались двухсотыми, есть тяжелые 300.

По данным источника, курировал все группы ГУР Украины, специально комплектуя группы именно из иностранцев. ВСУ была поставлена задача огневого прикрытия и снабжение тяжелой техникой, так как формально "РДК" и "Полка Калиновского" на бумаге нет, они входят в состав различных украинских вч.

@belarusian_silovik – цинк

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