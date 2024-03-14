 

Диетолог Чухачева назвала напитки, которые нельзя пить на голодный желудок

14.03.2024, 20:30, Разное
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На пустой желудок следует избегать употребления алкоголя. Однако можно употреблять безалкогольные напитки, если они не вызывают неприятных симптомов. Об этом заявила врач-эндокринолог и диетолог сети клиник DocMed Ольга Чухачева.

Доказательная медицина не ограничивает строго питание, однако употребление алкоголя на голодный желудок не рекомендуется всем без исключения. Врачи также уточняют, что людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью следует избегать газированных и алкогольных напитков, а также кофеина в больших количествах.

Однако существуют напитки, которые могут оказать благоприятное воздействие на желудок, предоставляя ему поддержку и облегчение. Вода играет ключевую роль в гидратации организма и поддержании здоровья желудочного тракта. Травяные чаи, такие как ромашка, мята и имбирь, обладают успокаивающими свойствами. Пробиотические напитки, такие как йогуртные и кефир, способствуют восстановлению здоровой микрофлоры в желудке и кишечнике.

Натуральные соки из свежих фруктов и овощей содержат витамины, минералы и антиоксиданты, которые помогают укрепить слизистые оболочки желудка. Алоэ вера и камелиновый чай также известны своими противовоспалительными свойствами.

Зеленый чай, растительные отвары и кокосовая вода – другие напитки, которые могут быть полезны для здоровья желудка, так как они содержат вещества, способные снизить воспаление и способствовать заживлению слизистой оболочки.


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