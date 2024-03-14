Диетолог Чухачева назвала напитки, которые нельзя пить на голодный желудок

На пустой желудок следует избегать употребления алкоголя. Однако можно употреблять безалкогольные напитки, если они не вызывают неприятных симптомов. Об этом заявила врач-эндокринолог и диетолог сети клиник DocMed Ольга Чухачева.

Доказательная медицина не ограничивает строго питание, однако употребление алкоголя на голодный желудок не рекомендуется всем без исключения. Врачи также уточняют, что людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью следует избегать газированных и алкогольных напитков, а также кофеина в больших количествах.

Однако существуют напитки, которые могут оказать благоприятное воздействие на желудок, предоставляя ему поддержку и облегчение. Вода играет ключевую роль в гидратации организма и поддержании здоровья желудочного тракта. Травяные чаи, такие как ромашка, мята и имбирь, обладают успокаивающими свойствами. Пробиотические напитки, такие как йогуртные и кефир, способствуют восстановлению здоровой микрофлоры в желудке и кишечнике.

Натуральные соки из свежих фруктов и овощей содержат витамины, минералы и антиоксиданты, которые помогают укрепить слизистые оболочки желудка. Алоэ вера и камелиновый чай также известны своими противовоспалительными свойствами.

Зеленый чай, растительные отвары и кокосовая вода – другие напитки, которые могут быть полезны для здоровья желудка, так как они содержат вещества, способные снизить воспаление и способствовать заживлению слизистой оболочки.