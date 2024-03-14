Не используйте их в качестве инструмента: как предотвратить отслоение акриловых ногтей

Акриловое наращивание ногтей – популярная процедура. Оно позволяет удлинить ногтевую пластину до желаемого размера и придать рукам более эстетичный вид. Но нередко женщины сталкиваются с ситуацией, когда акрил начинает отслаиваться. Это может быть связано как с неправильным уходом, так и с ошибками во время проведения процедуры. Мы расскажем, о причинах отслоения акриловых ногтей и как его предотвратить.

Неправильное проведение процедуры

Перед использованием акрила с необходимо удалить остатки лака с ногтей. Затем поверхность ногтевых пластин подпиливают, чтобы создать шероховатость. Необходимо удалить остатки пыли щеткой, а затем нанести очищающий раствор.

Пропуск любого из этих шагов увеличивает риск отслоения акриловых ногтей.

Отсутствие грунтовки

Нарощенные ногти могут плохо держаться из-за того, что мастер забыл нанести грунтовку под акрил. Это средство выполняет ту же роль, что и праймер для макияжа. Оно позволяет акрилу прочно прилипать к ногтям.

Достаточно нанести один слой грунтовки, слишком большое ее количество снижает стойкость акрила. Необходимо избегать контакта этого средства с кожей, так как оно вызывает раздражение.

Очень длинные или слишком короткие ногти

Слишком длинные ногти часто ломаются. Это приводит к тому, что акрил приподнимается и отслаивается.

Что касается слишком коротких ногтей, то материал будет плохо держаться на них из-за нехватки места.

Поэтому перед процедурой нужно отрастить или подстричь ногти таким образом, чтобы они немного выходили за кончик пальца. Затем с помощью пилки следует придать им равномерную форму.

Слабые ногти

Как уже упоминалось, для нанесения акрила необходимо подпилить поверхность ногтя. Однако это ослабляет и истончает ногтевые пластины. Поэтому акриловое наращивание нельзя делать слишком часто. Время от времени необходимо давать ногтям восстановиться и отдохнуть от процедуры.

Толстое ногтевое ложе

Если кожа у ногтевого ложа толще акрилового слоя, то материал будет отслаиваться. Поэтому перед процедурой необходимо тщательно обрабатывать кутикулы.

Механическое воздействие на ногти

Акриловые ногти могут отслаиваться, если часто подвергаются сильному механическому воздействию. Это нередко происходит при занятиях спортом, длительном печатании или ручной работе.

Слишком толстый или чрезмерно тонкий слой акрила

Идеальная толщина акриловых ногтей составляет от 0,8 до 1,5 мм. Нанесение слишком толстого слоя может вызывать боль и дискомфорт во время повседневной ручной работы.

Слишком тонкий слой акрила будет плохо держаться на ногтях и требовать более частого обновления.

Чрезмерное подпиливание

Слишком глубокое подпиливание поверхности ногтей затрудняет прилипание акрила. Также это ослабляет естественные ногтевые пластины и даже может привести к их отслоению.

Как предотвратить отслоение

Акриловые ногти требуют бережного обращения и хорошего ухода. Далее мы приведем несколько советов, которые помогут вам надолго их сохранить.

Не используйте ногти в качестве инструмента

Не используйте акриловые ногти в качестве инструмента для вскрытия или прокалывания упаковки, а также соскабливания поверхностей и этикеток. Это не только повреждает материал, но и приводит к поломке кончиков.

Надевайте перчатки

Акриловый маникюр может повредиться при выполнении домашних дел, таких как мытье посуды, чистка одежды, использование отбеливателя, применение острых инструментов и уход за садом. Перед выполнением таких работ надевайте перчатки на подкладке. Это защитит ваши ногти от механических воздействий, а также контакта с водой и химикатами.

Избегайте длительного воздействия воды

Вода – враг акриловых ногтей. Она разрушает праймер, который используется для прикрепления материала. После мытья, принятия душа или купания насухо вытрите руки чистым полотенцем. Особое внимание уделяйте участками под ногтями.

Обновляйте акрил

Без хорошего ухода акрил может начать откалываться или отслаиваться уже через 15 – 21 день. Поэтому каждые 2 – 3 недели необходимо посещать маникюрный салон, чтобы обновить или подкрасить покрытие.

Увлажняйте руки

Ежедневно смазывайте руки увлажняющим кремом. Это смягчит кутикулу, укрепит ваши натуральные ногти и предотвратит отслоение акрила.

Не отклеивайте отслаивающиеся ногти

Если у вас начали отслаиваться акриловые ногти, не приподнимайте и не отклеивайте их. Если у вас возникают подобные проблемы, то как можно скорее посетите мастера по акриловому маникюру.

Не кусайте ногти

Ели у вас есть привычка кусать ногти, то как можно скорее избавляйтесь от нее. Зубы оказывают очень сильное воздействие на акрил. Это может привести к поломке и деформации нарощенных ногтевых пластин.

Используйте масло для ногтей и кутикулы

Акрил чаще всего отслаивается на сухих и ломких ногтях. Поэтому необходимо обрабатывать кутикулы и ногтевые пластины специальным маслом. Нанесите по капле средства на каждый палец и немного помассируйте.

Следите за естественным ростом ногтей

Держите естественный рост ногтей под контролем, чтобы акриловое наращивание не выглядело непропорциональным. При необходимости планируйте подкрашивание.

Избегайте экстремальных температур и агрессивных химикатов

При слишком высокой или низкой температуре окружающей среды и воздействии агрессивных химических веществ акриловое покрытие начинает ослабевать и отслаиваться. Избегайте горячих ванн и контакта с ацетоном. В холодную погоду защищайте руки теплыми перчатками.

Используйте топовое покрытие

Попросите мастера по маникюру нанести поверх акрила топовое покрытие. Это обеспечит ногтям дополнительную защиту и предотвратит их поломку.

Соблюдайте гигиену

Мытье рук с антибактериальным мылом продлевает срок службы акрилового маникюра. Также полезно перед сном промокнуть ногти спиртовой салфеткой, чтобы предотвратить проникновение бактерий.