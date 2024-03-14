Из ГОСТа для блинов убрали яйца

Официальный рецепт традиционного масленничного лакомства – блинов – претерпел серьёзные изменения. В нём больше нет куриных яиц и стало меньше сахара.

Изменения отразились в стандарте на блины оладь в каталоге национальных стандартов на сайте Росстандарта. Из документа исчезло упоминание о яйцах, а содержание сахара снижено на 20% относительно прошлой версии. В пояснительной записке к документу говорится о реализации последних рекомендаций Минздрава по части снижения содержания холестерина и сахара в рационе россиян.

Факт изменений впоследствии подтвердили в Росстандарте – там пояснили, что рассчитывают на немедленный положительный эффект.

«С чего начинается любой праздник? Спросите любую хозяйку даже ночью и она уверенно ответит вам: разумеется, с посещения классификатора национальных кулинарных и государственных стандартов Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии при Министерстве торговли и промышленности Российской Федерации. За счёт скорректированных традиционных рецептов, в число которых, к слову, входят не только блины, мы рассчитываем в течение месяца изменить структуру потребления в интересах рынка», – говорится в пресс-релизе.

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