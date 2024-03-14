 

Из ГОСТа для блинов убрали яйца

14.03.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Официальный рецепт традиционного масленничного лакомства – блинов – претерпел серьёзные изменения. В нём больше нет куриных яиц и стало меньше сахара.

Изменения отразились в стандарте на блины оладь в каталоге национальных стандартов на сайте Росстандарта. Из документа исчезло упоминание о яйцах, а содержание сахара снижено на 20% относительно прошлой версии. В пояснительной записке к документу говорится о реализации последних рекомендаций Минздрава по части снижения содержания холестерина и сахара в рационе россиян.

Факт изменений впоследствии подтвердили в Росстандарте – там пояснили, что рассчитывают на немедленный положительный эффект.

«С чего начинается любой праздник? Спросите любую хозяйку даже ночью и она уверенно ответит вам: разумеется, с посещения классификатора национальных кулинарных и государственных стандартов Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии при Министерстве торговли и промышленности Российской Федерации. За счёт скорректированных традиционных рецептов, в число которых, к слову, входят не только блины, мы рассчитываем в течение месяца изменить структуру потребления в интересах рынка», – говорится в пресс-релизе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03 / Мнение: Запчасти для китайцев, завод двигателей под Тулой и физические кнопки в автомобилях

14.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Лучший тик-ток от ГУР МОУ

14.03 / Диетолог Чухачева назвала напитки, которые нельзя пить на голодный желудок

14.03 / Не используйте их в качестве инструмента: как предотвратить отслоение акриловых ногтей

14.03 / Мнение: Если бы большевики знали будущее, и как коммунисты дважды разрушили страну

14.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Развитие демократии на Гаити

14.03 / Путин: Россия может войти в четверку крупнейших экономик мира

14.03 / Мнение: О потерях ВСУ… Что говорят рассекреченные цифры Минобороны?

14.03 / Xiaomi выпустила 4K-телевизоры S55 и S65 с Mini LED и 144 Гц

14.03 / Искусственный интеллект Google не смог предсказать итог президентских выборов в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика