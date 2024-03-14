 

Мнение: О потерях ВСУ… Что говорят рассекреченные цифры Минобороны?

14.03.2024, 18:40, Разное
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#Украина постепенно заполняется кладбищами с державними прапорами рядом со свежими крестами. Сквозь их траурный строй уже и не разглядеть могил обычных громадян, мирно почивших от насморка. Прощальные залпы побратимов и сдерживаемые рыдания родных каждый день слышатся в десятках мест и складывается впечатление, что вся страна постепенно превращается в огромную усыпальницу. А Молох «Священної боротьби» требует всё новых и новых жертв.

Сколько их уже принесено?

Появились реалистичные оценки «из первых рук».

Британская Financial Times задалась простым вопросом: а почему в рамках готовящейся всеукраинской мобилизации планируется призвать на военную службу именно полмиллиона человек — не больше и не меньше? А украинское Минобороны возьми и ответь респектабельному изданию.

В то, что главнокомандование ВСУ заменит 330 тыс. опытных солдат на необстрелянных новобранцев, верится слабо. Это больше похоже на попытку апеллировать к чувству справедливости: мол, одни уже навоевались за два года, теперь ваш черёд. А вот фраза «остальные призывники должны заменить погибших» выводит на приблизительную оценку потерь ВСУ в 150-170 тыс. чел только убитыми. Не то, чтобы она отличалась какой-то новизной — схожие цифры уже были во многих источниках, прежде всего западных. Но главное, что МОУ невольно подтвердило их достоверность. После чего названные украинским президентом Владимиром Зеленским 31 тыс. «потерь» за два года можно окончательно выкидывать на помойку. Впрочем, ему и так никто из украинцев не поверил, кажется.

Впустую спорить, много это или мало за захист рідної землі и сохранение на Банковой в Киеве Зеленского вместо (условно) «кума» Медведчука. Лучше обратиться к слову пастыря. «Многие молодые люди идут [на войну] умирать. Давайте помолимся Господу, чтобы он дал нам благодать преодолеть это безумие войны, которая всегда приводит к поражению», — сказал Папа Франциск во время еженедельной аудиенции на площади Святого Петра.

Но как его преодолеть, это безумие, ставшее по-настоящему массовым?

Кто из украинцев согласиться на компромисс ради мира?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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