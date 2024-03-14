Xiaomi выпустила 4K-телевизоры S55 и S65 с Mini LED и 144 Гц

Xiaomi презентовала новые 4K-телевизоры S55 и S65 с инновационными Mini LED-дисплеями, обеспечивающими частоту обновления 144 Гц. Информация об этом появилась на портале ITHome.

Обе модели телевизоров оснащены схожими характеристиками, но имеют некоторые различия в размере экрана и цене. S55 предлагает экран размером 55 дюймов, в то время как S65 имеет диагональ 65 дюймов. Кроме того, версия S65 обладает 392 зонами локального затемнения, в то время как S55 — 308. Оба устройства поддерживают разрешение 4K, обеспечивают максимальную яркость 1200 нит и точность цветопередачи с отклонением дельта E на уровне 22 единицы.

В обоих телевизорах используется четырехъядерный процессор A73, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Они работают на операционной системе HyperOS и поддерживают технологии защиты зрения, Dolby Vision и Dolby Atmos для улучшенного визуального и аудио ряда.

В новых моделях имеется два порта HDMI 2.1, два HDMI 2.0, порты USB 3.0 и USB 2.0, Ethernet, антенный вход и оптический аудиовыход, а также поддержка Wi-Fi 7.

Телевизоры Xiaomi уже доступны для приобретения в Китае по цене в 2799 и 3499 юаней (приблизительно 35,6 и 44,5 тыс. рублей) за модели S55 и S65 соответственно.