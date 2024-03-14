 

Путин дал старт строительству нового блока на Ленинградской АЭС

14.03.2024, 17:15, Разное
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Владимир Путин официально дал начало строительству седьмого энергоблока на Ленинградской атомной электростанции, пишет РИА Новости.

Владимир Путин официально дал начало строительству седьмого энергоблока на Ленинградской атомной электростанции, пишет РИА Новости.

Российский президент дал разрешение на залив первого кубометра бетона в каркас площадки нового энергоблока во время видеоконференции из Ново-Огарево, таким образом отправив формальную команду на начало работ.

На торжественной церемонии присутствовали также генеральный директор госкорпорации “Росатом” Алексей Лихачев и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ленинградская атомная электростанция является крупнейшей в РФ по установленной мощности, она расположена на берегу Финского залива Балтийского моря в городе Сосновый Бор и начала свою работу еще в 1973 году.

В начале января Ростехнадзор выдал лицензию на строительство новых энергоблоков №7 и №8 ЛАЭС, подтверждая интерес к развитию ядерной энергетики.


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