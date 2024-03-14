 

Топ-менеджер Сбера Белевцев: скоро у врачей появится ассистент на базе GigaChat

14.03.2024, 16:10, Разное
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В ближайшие годы медицинские профессионалы могут встретить инновацию в виде персональных ассистентов, основанных на мощных языковых моделях, таких как GigaChat. Они будут помогать врачам в постановке диагнозов и выборе лечения. Об этом пояснил Андрей Белевцев, старший вице-президент и руководитель блока технологий в Сбербанке.

Сбер уже активно движется в этом направлении. Недавно алгоритмический ИИ компании GigaChat успешно сдал экзамен на медицинского специалиста. Инженеры Сбера и специалисты из НМИЦ им. В. А. Алмазова обучили нейронную сеть на 42 гигабайтах медицинских данных.

По словам Белевцева, нейросеть прошла экзамен врача, получив оценку 4 за устный экзамен и ответив на 82 из 100 вопросов тестирования, что превышает порог в 70%.

Белевцев уверен, что при текущем темпе развития технологий ИИ-ассистенты для медицинских работников станут реальностью уже в ближайшие несколько лет, вероятно, в виде мобильных приложений.

“Нейросеть не засыпает, не устает. Она способна обработать всю историю пациента, все аспекты анамнеза, и не упустить ни одной детали. Поэтому она может стать надежным помощником для врачей”, – добавил топ-менеджер Сбербанка.


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