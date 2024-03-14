 

Лолита призналась, что пенсии ей хватило бы только на квартплату

14.03.2024, 15:15, Разное
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В декабре минувшего года в мире российского шоу-бизнеса произошел громкий скандал. Многие артисты посетили “голую” вечеринку Насти Ивлеевой. Из-за этого россияне на них ополчились. Концерты многих звезды принялись отменять. Под горячую руку общественности попались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак и многие другие.

Однако если некоторые звезды довольно быстро смогли реабилитироваться в глазах россиян, то Лолите Милявской потребовалось много времени, чтобы вернуться к своей прежней жизни. Спустя почти три месяца артистка наконец вышла в свет и ответила на каверзные вопросы журналистов. Так, Лолита пожаловалась на копеечную пенсию.

По словам артистки, она платит огромные налоги, а ее пенсии хватит лишь на оплату квартплаты. Более того, звезда рассекретила размер своей пенсии. Оказалось, что она получает всего 23 тысячи рублей.

Более того, звезда считает, что за такой огромный размер оплаты налогов, пенсия должна быть значительно больше. Если бы не ее творческая карьера, по словам Лолиты, есть бы ей было нечего.

“Ну на 23 тысячи я могу заплатить квартплату, жрать бы мне не на что было”, – отметила исполнительница хита “На Титанике”.

Ранее “Дни.ру” писали, что изнеможенный вид Лолиты вызвал оторопь.


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