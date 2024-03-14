Австралию открыли Лазарев и Беллинсгаузен

Настоящими первооткрывателями Австралии были Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев – русские мореплаватели, более известные как первооткрыватели Антарктиды. С докладом об этом на очередном заседании Российского исторического общества (РИО) выступил председатель научной организации Сергей Нарышкин.

«Мы все знаем, что великие русские мореплаватели открыли Антарктиду, но благодаря нашим историкам выяснилось, что Фаддей Фаддеевич и Михаил Петрович за месяц до этого открыли ещё и Австралию. Об этом есть запись в бортовом журнале, которой их современники, да впрочем и преемники, не уделили должного внимания», – заявил он.

По словам докладчика, Австралия была открыта мореплавателями в декабре 1819 года в неустановленный день. В бортовом журнале значилась запись о том что «день был без числа», предположительно сделанная Беллинсгаузеном. В районе современного Мельбурна они на короткое время остановились, а затем продолжили экспедицию. Австралийские пейзажи их не заинтересовали.

Дополнительно Нарышкин опроверг ранее принятую историками версию об открытии Австралии голландским мореплавателем Виллемом Янсзоном в 1606 году. Эксперты РИО предположили, что описание географических особенностей якобы полуострова Кейп-Йорк полностью совпадает с ландшафтами датского острова Зеландия в Балтийском море.

По итогам заседания члены общества составили обращение в Минюст с целью закрепления юридических прав на Австралию.

—