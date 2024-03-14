 

Рупор кремлевской пропаганды: Хуситы вступили в гиперзвуковой клуб

14.03.2024, 13:15, Разное
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Военное командование хуситов сообщило, что проведены успешные испытания первой йеменской гиперзвуковой ракеты. Таким образом хуситы вошли в крайне ограниченный круг стран обладающих подобным оружием.
Параметры новой ракеты не разглашаются. Насколько изделие готово к применению по реальным целям – также не раскрывают.
Причины прогресса йеменских ракетчиков вряд ли могут кого-то удивить, с учетом того, что гиперзвуковыми ракетами обладает Иран, который играет ключевую роль в развитии ракетной программы хуситов.
У КСИР есть как возможности передать хуситам как целую ракету, так и технологии, для налаживания их производства на местах.
Потенциальными целями такой ракеты могут стать объекты на территории Израиля, базы США в регионе, а также боевые корабли США,  если ракета будет доработана в противокорабельном варианте.

Источник: Colonel Cassad


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