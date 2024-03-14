Рупор кремлевской пропаганды: Хуситы вступили в гиперзвуковой клуб

Военное командование хуситов сообщило, что проведены успешные испытания первой йеменской гиперзвуковой ракеты. Таким образом хуситы вошли в крайне ограниченный круг стран обладающих подобным оружием.

Параметры новой ракеты не разглашаются. Насколько изделие готово к применению по реальным целям – также не раскрывают.

Причины прогресса йеменских ракетчиков вряд ли могут кого-то удивить, с учетом того, что гиперзвуковыми ракетами обладает Иран, который играет ключевую роль в развитии ракетной программы хуситов.

У КСИР есть как возможности передать хуситам как целую ракету, так и технологии, для налаживания их производства на местах.

Потенциальными целями такой ракеты могут стать объекты на территории Израиля, базы США в регионе, а также боевые корабли США, если ракета будет доработана в противокорабельном варианте.

—