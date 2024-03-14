 

Московская неделя моды: пять дизайнеров, на которых надо обратить внимание

14.03.2024, 11:06, Разное
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Форма воды

Одним из самых ярких модных шоу Московской недели моды стал показ бренда YANA BESFAMILNAYA, вдохновленный морской тематикой. Дизайнер из Перми использовала различные морские элементы, такие как крючки, веревки и скрепки, чтобы передать атмосферу моря через одежду и аксессуары. Глаза моделей были стилизованы черными тенями, а их кожа казалось слегка влажной, словно они только что вышли из воды. Легкие кружевные платья в сочетании с нарочито грубыми «рыбацкими» ботинками представили стильный и практичный образ на каждый день с нотками иронии и сексуальности.

Новая классика

Волгоградский дизайнер Алена Мусаева освежила классический стиль, придав привычным вещам новое дыхание и уникальность. Такой оригинальной интерпретации марка ALENA MUSAEVA обязана атмосфере стильного Лондона 19 века. На подиуме можно было увидеть текстурные платья и корсеты, двубортные пальто из кожи, воздушные белые вуали и малиновые клетчатые принты в сочетании с туфлями на высоких платформах. Вновь впечатлил макияж моделей: голубые матовые тени, выразительные скулы и холодный бордовый оттенок помады.

Слово звезды

Надолго запомнится и показ московского бренда Bitte_Ruhe, который открыла и закрыла звезда сериала «Слово пацана» Лиза Базыкина. Она стала центром внимания шоу, представ сначала в леопардовом пальто, а после – в элегантном черном макси-платье с объемными рукавами. Главными элементами коллекции стали блестки, кружево и корсетная вышивка на одежде. Показ был структурирован по цветовым блокам, представляя разнообразные оттенки, включая розовый, бирюзовый, белый, голубой, чёрный. Модели выглядели очень эксцентрично: украшенные сетками на волосах, с высветленными бровями и яркими красными щеками, контрастирующими с бледными лицами.

Красота в уникальности

Бренд из Кемерово FIGHTELEMENT решил подчеркнуть самобытную красоту и уникальность обладательниц пятен витилиго и призвала не скрывать их. Креативный директор марки Екатерина Борисова сама обладает такими особенностями кожи и воплотила их в характерных светлых принтах на одежде. Коллекция выполнена в стиле спорт-шик, что подчеркнули аксессуары – большие сумки, повязки для волос и брутальные боксерские перчатки.

Гармония в геометрии

Идеальные пропорции, формы и фактуры представила московская марка IMK. Дизайнер бренда Мария Курдюмова создала коллекцию в стиле современной готики, использовав исключительно монохромные тона и строгие пропорции. Крой и материалы, структурированные линии плеча, масштабные формы пиджаков образовали гармоничную геометрию и произвели сильное впечатление.

Автор: Леонид Леткин


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