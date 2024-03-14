Phone Arena: смарт-кольцо Samsung Galaxy Ring поможет в борьбе с нездоровым сном

В преддверии Всемирного дня сна, который отмечается 15 марта, Samsung представил смарт-кольцо Galaxy Ring, которое призвано помочь пользователям в борьбе с проблемами нездорового сна. Об этом пишет портал Phone Arena, ссылаясь на исследования компании.

Недостаточное качество сна – это серьезная проблема на глобальном уровне, отмечает Samsung. Несмотря на увеличивающийся интерес к здоровому сну, многие люди сталкиваются с ухудшением его качества.

Смарт-кольцо Galaxy Ring оснащено специальными датчиками и алгоритмами, которые могут помочь в решении этой проблемы. Оно анализирует данные о сне и предоставляет индивидуальные рекомендации для его улучшения с помощью искусственного интеллекта. В Samsung считают, что это устройство поможет повысить общее качество жизни, включая ментальное и психическое здоровье, благодаря улучшению сна его владельцев.

Дата выхода Samsung Galaxy Ring назначена на 2024 год. По слухам, релиз устройства состоится летом вместе со складными Galaxy Z Fold6 и Z Flip6.