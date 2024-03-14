Мнение: О бандеровском подполье в Москве… Начинается?

Висит на заборе, колышется ветром,

Колышется ветром бумажный листок ©

Давненько такого не видел в Первопрестольной. Может, и четверть века. Со времён тех выборов, о которых так неловко вспомнил накануне Владимир Путин.

Текст — отстой, но важен сам факт.

Подполье начинает действовать?

Может, уже и схроны с динамитом заготовлены?

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