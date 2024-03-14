Мнение: Отсижу как надо – и вернусь!

СМИ: Промеса арестовали в Дубае по запросу Нидерландов. Нападающий ФК «Спартак» Квинси Промес в среду, 13 марта, был арестован в ОАЭ по запросу Нидерландов, пишет De Telegraaf со ссылкой на источник.

Ну что – похоже, Промес всё. Веселый чернокожий наркодилер и член русского клуба бомбардиров им. Григория Федотова, до сих пор остающийся действующим (!) футболистом московского “Спартака”, всё-таки отправится по этапу в лапы голландского правосудия, которое давно уже жаждет засадить его на 6 лет за решетку за участие в оптовой торговле кокаином, а также за попытку прирезать собственного брата (или племянника).

То есть в нашем отечественном футболе прямо на глазах рождается новая легенда уровня легендарного Стрельцова. Только Стрельцов – это легенда клуба Торпедо, а Промес будет легендой Спартака. Для полного соответствия только надо, чтобы кумир болельщиков Квинси отсидел и снова вернулся в любимый народный клуб. Будут они стоять в Истории русского спорта рядом: один на П, а другой на С. Только Стрелец сидел за изнасилование, а Промес, стало быть, за торговлю наркотиками. Что круче – пусть решают фанаты.